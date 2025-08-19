(Kamalı Haber) - Mağusa’da, 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine, bilgisayarı üzerinden sızarak giriş yaptığı belirlenen zanlı Kağan Toysan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, zanlının Kağan Toysan’ın 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine sızarak giriş yaptığını, yapılan kontrolde ilk etapta bir zarar verdiğinin tespit edilmediğini belirterek olayın 15 Ağustos’ta polise rapor edildiğini ve zanlının, Mağusa’da, ikametgahı içerisinde tespit edildiğini anlattı. Polis zanlının dizüstü bilgisayarına, 2 cep telefonu ve 2 usb belleğin yanı sıra internet modemine de emare olarak el konduğunu aktardı. Polis, zanlının, sözlü olarak suçunu kabul ettiğini ancak herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.

Polis çavuşu Gencer zanlının, 16 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini bu süre zarfında, uzmanlardan detaylı rapor beklendiğini ayrıca diğer devlet kurumlarının sistemlerine de benzer sızmalar olduğunu, bu yönde de soruşturma yürütüleceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.