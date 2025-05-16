(Kamalı Haber)- Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada 20 adet uyuşturucu hapla yakalanan Sergen Ateş yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hakkında ‘Uyuşturucu hap ithal ve tasarruf’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Haluk Ceylan zanlının 15 Mayıs 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada 20 adet uyuşturucu hapla tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın çok yeni ve ciddi olduğuna değinen polis, Ateş’in ülkede çalışma izinli olduğunu belirterek tasarrufunda bulunan uyuşturucu hapların analize gönderildiğini kaydetti. Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak Ateş’in bu sürede 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.