(Kamalı Haber)- Karakum bölgesinde meydana gelen galeri kurşunlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Beraat Atız ve Mehmet Kılıç yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli, Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 16 Ağustos tarihinde 02.30 raddelerinde Doğtech Motor isimli galerinin kurşunlamasına ilişkin başlatılan soruşturmada incelenen kamera görüntüleri sonrasından tespit edilen zanlılar Beraat Atız ve Mehmet Kılıç isimli zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis, meydana gelen olayda 4 aracın zarar gördüğünü söyledi. Polis tutuklanan zanlıların akabinde evinde, mahkeme emri ile yapılan aramada bir adet metal öğütücü, 4 gram uyuşturucu, para alışverişiyle ilgili notlar, 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit para bulunduğunu kaydetti. Polis, ayrıca, evde kurşunlama esnasında kullanıldığına inanılan, şapka ve sırt çantasının da bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, olay yerinde yapılan incelemede ise 7 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği bulduklarını belirtti. Polis memuru Kozal Debreli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarının şifrelerini vermediklerini ifade ederek, zanlıların ilk kez 17.8.2025 tarihinde Mahkemeye çıkarılarak haklarında 3'er gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis,3 günlük sürede elde edilen yeni bulguları aktararak, zanlıların kurşunlama olayı esnasında, Girne'de bir otelde olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların yasaklı madde kullandıklarını kabul ettiklerini, evde bulunan 10 bin TL ve 10 bin sterlin nakit paranın da Beraat Atız’ın aracını satması sonrası elde ettiği para olduğunun tespit edildiğini aktardı. Bu süreçte 20 kişinin sorgulandığını ve 4 kişiden de ifade alındığını belirten polis, Beraat Atız’ın 18.4.2025 tarihinde meydana gelen "Kulis isimli iş yerinin kurşunlama olayı", 24.6.2025 tarihinde meydana gelen "Okey Lounge isimli iş yerinin kurşunlama olayı" ve 23.5.2025 tarihinde meydana gelen "Lapta'da bir iş insanına ait evin kurşunlanması" olaylarında bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiğini çünkü zanlının bu olayların gerçekleştiği tarihlerde adaya girip, kurşunlama yapıldıktan sonra da adadan çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Mehmet Kılıç’ın ise yine Okey Lounge ve Lapta'da ev kurşunlanması olaylarının öncesi ve sonrasında adaya giriş-çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların evinde yapılan aramada da, bu kurşunlama olaylarında adı geçen bir kişinin isminin, alacak-verecek dokümanlarında adının geçtiğini söyleyen polis, bu olaylarla ilgili sorulara cevap vermediğini aktardı. Mesele ile ilgili olarak 15 farklı noktadan görüntülerin alındığını, bunların inceleneceğini ve alınan emarelerin de inceleme aşamasında olduğunu kaydeden polis, Karakum'daki oto galeriyi kurşunlayan kişinin de tespit edildiğini ancak kişinin adadan çıkış yapmış olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlılar hakkında 8'er gün ek tutukluluk talep etti.