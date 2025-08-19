(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 16 yaşından küçük öz oğluna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 48 yaşındaki B.K. “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” , “Öz çocuğuna karşı cinsel saldırı” ve “Darp”suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Ağustos 2025 tarihinde 16 yaşındaki çocuğun 10 adet kalp ilacı içerek, intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Polis, intihara teşebbüs eden çocuğun annesi tarafından baygın halde bulunarak, hastaneye götürüldüğünü belirtti. Polis memuru, çocuğun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Polis, çocuğun yoğum bakım hemşiresine durumu anlatması üzerine polisin devreye girdiğini ve doktorun onay vermesi üzerine çocuktan sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesinin alındığını kaydetti. Polis, çocuğun ifadesine göre; zanlının 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de ikametgahta birlikte yaşadığı 16 yaşından küçük öz oğlunun evin muhtelif odalarında cinsel bir davranışla birden çok kez her iki eli ile göğüslerini sıkıp okşayarak, meme uçlarını sıkarak ve iç çamaşırı üzerinden cinsel organına temas edip, iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda ve çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklandıktan sonra bir ifade verdiğini, bu ifadenin araştırılacağını kaydetti. Polis, zanlının psikoseksüel rahatsızlığı ve ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini açıkladı. Polis, çocuğun jinekolog tarafından muayene edileceğini ve intihara teşebbüs nedeninin araştırılacağını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek emareler, temin edilmesi gereken ifadeler, alınacak doktor raporları olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise” Oğlum kilolu olduğu için karnına, göğsüne dokundum, sıktım, bu ne kilo dedim. Sadece baba-oğul şakalanmasıdır bu. Asla taciz niyetim yoktu. Cinsel organına dokunmadım”dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve derhal Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.