Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kendi dönemlerinden sonra tek bir adım atılmadığını savundu.

Çeler, katıldığı bir TV programında kendi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görev yaptığı dönemde toplumun her kesimine dokunan, denetim mekanizmaları kuran ve sistem oluşturan bir anlayış ortaya koyduklarını belirten Çeler, bakanlığın son yıllarda"gerileme yaşadığını" söyledi.

Çeler, kendisinden sonraki süreçte özel kalemden müsteşara kadar yaşanan tutuklamaların "utanç verici" olduğunu söyleyerek, bakanlık internet sitesine sızılmasının kurumun geldiği noktayı gösterdiğini kaydetti.

Görev süresince iş sağlığı ve güvenliği yasalarında değişiklikler yaptıklarını, denetimleri güçlendirdiklerini ve genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi için ilk adımları attıklarını belirten Çeler, asgari ücrette sektörel taban maaş uygulamasına geçiş için çalışma yürüttüklerini, sosyal hizmetler ve İhtiyat Sandığı’nda düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

İlaç ödemeleri konusunda kurdukları sistemin sonradan bozulduğunu, eczacıların ve vatandaşların mağdur edildiğini söyleyen Çeler, “ilaç ödemeleri sistemi” kurulurken dışarıdan hizmet alımını reddettiklerini, sistemi geliştiren Bakanlık personelinin ödüllendirilmesi için KHK nezdinde girişimde bulunduklarını ifade etti.

-"Seçim ertelenmemeli"

Çeler, seçimlerin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini, fakat yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasının ciddi sorunlar yaratacağını belirtti.

TDP’nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile yürüttüğü iş birliği sürecine değinen Çeler, başarılı belediyelerin korunmasının önemli olduğunu, bölgesel koşullara göre farklı iş birliği ve ortaklaşma modellerinin değerlendirileceğini söyledi.

Toplum yararının parti hesaplarının önünde tutulması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Bizim için esas olan halkın çıkarıdır” ifadelerini kullandı.