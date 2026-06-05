Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, seçim sonucunda oluşacak tabloda TDP’nin belirleyici olabileceğini kaydetti.

Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başlayan TDP-Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yakınlaşmasının yerel ve genel seçimlerde ileri noktaya taşınacağını da belirtti.

TDP'den verilen bilgiye göre, Çeler, Haber Kıbrıs’ta Levent Kutay ve Bahadır Ayna’nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak açıklamalarda bulundu.

TDP’nin geçmişten gelen köklü yapısını genç ve yenilikçi kadrolarla buluşturduğunu ifade eden Çeler, partide alınan kararların istişareyle şekillendiğini, yeni dönemde yürütülen çalışmaların da örgüt tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Çeler, partiyle bütünleştiklerini, kurultay sonrasında ortaya çıkan tablonun da bunu açık göstergesi olduğunu ifade ederek, partinin kimsenin adıyla anılmadığını belirtti.

Zeki Çeler, geçmişte ayrı siyasi yapılarda bulunan TDP ile TKP geleneğinin bugün yalnızca örgütsel olarak değil, zihinsel olarak da birleştiğini söyleyerek, “Sosyal demokrat gelenek yeniden aynı çatı altında buluştu.” dedi.

-“Toplum, TDP ile CTP’nin birlikte hareket etmesine olumlu bakıyor”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TDP ile CTP arasında başlayan yakınlaşmaya da değinen Çeler, geçmişte iki partinin birbirini rakip görerek siyaset yaptığını ancak bugün ülkenin ihtiyaçlarının farklı noktaya geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde fedakârlık yaptıklarını, tabanda çeşitli çekinceler olsa da ülkenin geleceğini öncelediklerini belirten Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan birliktelik ruhunun bugün daha da güçlendiğini ifade etti.

Zeki Çeler, CTP ile yapılan son görüşmelerde bu sürecin değerlendirildiğini söyleyerek, toplumun iki parti arasındaki iş birliğine olumlu yaklaştığını kaydetti.

-“CTP ile ortak liste formülü gündemde yok”

Genel seçimlerde her iki partinin de kendi kimliği ve aday listesiyle seçime gireceğini vurgulayan Zeki Çeler, ortak liste formülünün gündemde olmadığını söyledi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, seçim sonrasında ortaya çıkabilecek bir koalisyon denkleminde ilk tercihin birbirleri olacağını vurgulayarak, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre ve sosyal politikalar konusunda ortak bir yönetim anlayışı oluşturabileceklerini kaydetti.

Yerel seçimlerde sosyal demokrat belediyeciliğin güçlendirilmesi amacıyla ortak hareket etme seçeneğini değerlendirildiğini belirten Çeler, mevcut belediyelerin korunması ve yeni belediyelerin kazanılması yönünde çalışma yürütüldüğünü söyledi.

- “Anketlerde üçüncü parti konumundayız”

Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarını tamamladığını da açıklayarak, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre, tarım, hayvancılık, ticaret ve gençlik politikalarına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde sonuçlandığını ifade etti.

Gençlerin ülkeden göç etmek zorunda kalmadığı, yatırım yapabildiği ve geleceğini burada kurabildiği bir düzen oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Çeler, ulusal sermayenin güçlendirilmesine yönelik politikaların da hazırlıklar arasında olduğunu söyledi.

Partinin yaptırdığı anketlere göre TDP’nin üçüncü parti konumunda olduğunu belirten Çeler, seçim sonucunda oluşacak tabloda TDP’nin belirleyici olabileceğini kaydetti.

Mevcut UBP ile hükümet kurmanın doğru olmayacağını da ifade eden Çeler, bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun sorumluluğunun mevcut hükümette olduğunu savundu.

Hayat pahalılığı ve kamu maliyesine dair de konuşan Çeler, fedakarlık istenecekse bunun önce üst kademelerden başlaması gerektiğini belirterek, dörtlü koalisyonda bunu yaptıklarını söyledi.

-“Türkiye ile ilişkilerde bağırarak, ötekileştirerek ve kavga ederek sonuç alınamaz”

Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, Kıbrıslı Türklerin kendi kimliğini ve toplumsal özelliklerini koruyarak Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurabileceğini söyledi.

İlişkilerin karşılıklı saygı, samimiyet ve diplomasi temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Çeler, bağırarak, ötekileştirerek ve kavga ederek sonuç alınamayacağını kaydetti.