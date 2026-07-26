Kaplıca’da boğulma tehlikesi geçiren 2’si çocuk 4 kişi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 14.30 - 14.45 saatleri arasında Kaplıca Karavan Bölgesi’nde denize giren 40 yaşındaki bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

Aynı saatlerde ve aynı bölgede, 5 ile 11 yaşlarındaki iki çocuk ve onları kurtarmak isteyen babaları da dalgalara kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan baba ve iki çocuğu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.