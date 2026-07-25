Çayırova’da bir marketin deposundan 55 bin 300 TL değerinde ürün çaldığı tespit edilen 43 yaşındaki şahıs, dün yurt dışına çıkış yapmak üzereyken Ercan Havalimanı’nda tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre hırsızlık 3-24 Temmuz tarihlerinde arasında meydana geldi.

Çayırova’da, K.E.’nin işyeri adına ekmek dağıtımı yapmak için gittiği marketin deposundan 55 bin 300 TL değerindeki üç paket kuru yemiş, üç şişe viski, 16 paket karışık kuzu ve dana eti çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs Ercan Havaalanı'nda tutuklandı.

- Çalıştığı iş yerinden elektrik kablosu çaldı

Gönyeli’de elektrik malzemeleri satışı yapan bir işyerinde çalışan ve işyerine ait yeraltı elektrik kablolarını çaldığı tespit edilen 36 yaşındaki O.Y. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre “müstahdem tarafından hırsızlık” olayı 2024-2026 yılları arasında meydana geldi.

-22 yaşındaki şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 20.30 sıralarında, ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda trafik ekipleri tarafından kontrol için durdurulan İ.M.’nin üzeri ve aracı şüpheli davrandığı için arandı.

Tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan poşet, cam pipo, vida ve öğütücü ile satışı yeşil reçeteye tabii 28 adet hap bulunan İ.M. tutuklandı.