Polis tarafından beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Asayiş denetimlerinde, 46 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise bin 808 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 87 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece 20.00 ve bugün 04.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ile Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

-Kumarhaneye girmeleri yasak 148 kişi hakkında yasal işlem

Beş ilçede yapılan denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Kumarhaneye girmesi yasak olmasına rağmen kumarhanede tespit edilen Lefkoşa’da 26; Gazimağusa’da 22; Girne’de 43 ve İskele’de 57 kişi hakkında idari para cezası ve yasal işlem başlatıldı. İkamet izinsiz Lefkoşa’da yedi kişi, Gazimağusa’da 17 kişi, Girne’de 10 kişi, Güzelyurt’ta 11 kişi ve İskele’de bir kişi tutuklandı.

-Beş ilçede trafik denetimleri: Bin 808 sürücü rapor edildi, 87 araç trafikten men edildi

Lefkoşa’da yapılan trafik denetimlerde, 2 bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi, 418 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, iki araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin,150’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 3’i trafik ışıklarına uymamak ve 213’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere 418 sürücü çeşitli trafik suçlarından.

Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde bin 480 araç sürücüsü kontrol edildi. 216’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 5’i muayenesiz araç kullanmak, 84’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 27’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 72’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 415 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 5 araç ise trafikten men edildi.

Bin 762 araç sürücüsünün kontrol edildiği Girne’de 448 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 50 araç ise trafikten men edildi. Rapor sürücülerin 132’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 39’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i susturucuz egzozlu araç kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 8’i 5000kg ve üzerindeki kamyonların Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanması ve 233’ü diğer trafik suçlarından.

Güzelyurt’ta ise, bin 550 araç sürücüsü kontrol edildi. 14’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 66’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere 119 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Bin 570 araç sürücüsünün kontrol edildiği İskele’de toplam 408 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 89 araç trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 39’u sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 61’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si trafik, levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 215’i diğer trafik suçlarından.