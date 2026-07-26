Geçitköy’de ihmal sonucu yangına neden olan iki kişi tutuklandı. Alsancak’ta ise elektrik tellerinin temasıyla çıkan yangında zeytin ağaçları ve bir sitedeki garaj zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Geçitköy'de Şehit Allahverdi Kılıç Caddesi Kayalar Kavşağı mevkiinde molozlar içindeki inşaat demirleri spiral makinesiyle kesildiği sırada kuru otlar tutuştu. Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili olarak F.D. (E-47) ve H.K. (E-40) ihmal sonucu yangına sebebiyet vermekten tutuklandı.

-Alsancak’ta elektrik telleri yangın çıkardı

Öte yandan bugün saat 15.30 sıralarında Alsancak'ta Zambak Sokak üzerindeki Diamond Park Sitesi'nin batı kısmında, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik telleri kıvılcım saçtı. Kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık iki dönümlük arazideki kuru otlar, 11 zeytin ağacı, siteyi çevreleyen 30 metrelik çim çit ve bir garajın ahşap çatısı yanarak zarar gördü.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.