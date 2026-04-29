"Yarın seçim olsa hazırız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ekonomide gelinen noktayı “tehlikeli” olarak nitelendirerek, mevcut sistemin çöktüğünü savundu. Çeler, “Yarın seçim olsa hazırız” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, Mustafa Alkan’ın Kıbrıs Genç TV’de hazırlayıp sunduğu programa katılarak, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede genel bir moral bozukluğu olduğunu savunan Çeler, dar gelirli kesimlerin temel ihtiyaçlara erişimde zorlandığını söyledi. Çeler, “Toplumun büyük bir kesimi mutsuz. Hem ekonomik hem de siyasal anlamda ciddi bir değişim beklentisi var” dedi.

TDP’nin en büyük gücünün kadroları olduğunu kaydeden Çeler, sağlık, eğitim ve ekonomi alanında hazır programları olduğunu belirterek, “Genel sağlık sigortası, eğitimde fırsat eşitliği ve üretim temelli ekonomi modelimiz hazır” diye konuştu.

Seçim sürecinde sosyal demokrat güçlerin iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Çeler, özellikle yerel seçimlerde güçlü adaylar üzerinden ortaklaşmanın mümkün olabileceğini dile getirdi. Çeler, “TDP alternatif bir parti olarak geliyor. Önümüzdeki süreçte sahada daha güçlü olacağız” dedi.

-“Ekonomi artık sürdürülemez noktada”

Ekonomide gelinen noktayı “tehlikeli” olarak nitelendiren Çeler, mevcut sistemin çöktüğünü savundu. Çeler, “Borcu borçla kapatma aşamasını geçtik, borcun borcunu borçla kapatma noktasındayız. Bu sistem değişmek zorunda” ifadelerini kullandı. Hükümette oldukları döneme işaret eden Çeler, doğru yönetimle bütçenin artıya geçirilebildiğini kaydetti.

Son dönemde izlenen politikaların toplumu kutuplaştırdığını ileri süren Çeler, “Polisle halkı, öğretmenle veliyi, hasta ile sağlıkçıyı karşı karşıya getiren bir süreç yaşandı” dedi.

Hükümetin açıkladığı tasarruf paketini eleştiren Çeler, bunun gerçek bir tasarruf olmadığını iddia etti. Çeler, “Önce verilen teşvikleri kestiler, sonra geri veriyoruz diye sundular. Bu destek değil, var olanın iadesidir” diye konuştu.

Son dönemdeki kırsal kesim arazisi dağıtımlarını da eleştiren Çeler, bunun seçim yatırımı olduğunu iddia etti. Çeler, “İhtiyaç vardır ama adil yapılmıyor." dedi.

Bazı Kıbrıslı Türklere uygulanan Türkiye’ye giriş yasağına da değinen Çeler, “Suç yok, dava yok ama yasak var. Bu keyfi bir uygulamadır ve ilişkilerimize zarar verir” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Çeler, hükümetin seçimden kaçtığını ileri sürerek, “Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yarın karar alınsa 45 gün içinde seçime hazırız” dedi.