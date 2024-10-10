Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) erken seçim çağrısını desteklediklerini belirtti.

Çeler, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyeti ile yaptıkları görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

CTP’nin erken seçim çağrısını desteklediklerini ve ziyaretin asıl amacının da bu olduğunu kaydeden Çeler, Meclis’te yaşanan süreçle ilgili CTP heyetinden detaylı bilgi aldıklarını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi’nin, Ünal Üstel etrafında birleştiği ve Üstel’in herkese liderlik ettiği algısının gerçek olmadığını savunan Çeler, bu durumun sadece Meclis Başkanlığı seçimlerinde değil yarın öbür gün bütçe görüşmeleri ve diğer tüm Meclis çalışmalarında kendini göstereceği ve bunun da Meclis çalışmalarını sekteye uğratacağı düşüncelerini CTP heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Çeler, bunun sonucunda toplumun zaten erozyona uğrayan siyaset ve Meclis’e güveninin daha da aşağılara çekileceğini ifade etti.

Çeler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CTP ve TDP’nin siyasete olan güvensizliği ortadan kaldırmak adına birlikte nasıl hareket edebileceğini konuştuk. Çok sıcak da karşılandık. Meclis’in sorun yaratan değil çözen bir kurum olduğunu ve bu yönde hareket edilmesi gerektiğini UBP’ye hatırlatmak gerektiğini düşünüyoruz. İki parti arasında belirli alanlarda nasıl iş birlikleri yapabileceği, olası bir sol koalisyonda birlikte nasıl çalışabileceğimizi şimdiden istişare ettik. CTP’ye sıcak karşılaması için de ayrıca teşekkür ederiz.”