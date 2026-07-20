Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, devleti, Karpaz’daki yabani eşek projesini sahiplenmeye çağırırken, halkın da sürece destek vermesini istedi.

Çebi, Karpaz’daki yabani eşek sorunun yalnızca Taşkent Doğa Parkı'nın ya da belediyelerin değil, tüm toplumun ve devletin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dursun Çebi yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz bölgesinde doğada yaşamını sürdüren yabani eşeklerin, yıllardır hem bölgenin doğal ve turistik değeri, hem de sosyal sorunlara neden olduğuna işaret etti.

Eşeklerin ekili arazilere verdiği zarar, üreticilerin yaşadığı mağduriyet, trafik kazaları ve can kayıpları gibi sorunların artık planlı ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulmasını zorunlu hale geldiğine işaret eden Çebi, devletin ilgili kurumları, belediyeler ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğiyle, soruna kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla yürütülen projeye dikkat çekti.

Çebi, projenin amacın; eşekleri kontrollü ve güvenli alanlarda toplayarak hem vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak hem de hayvanların refahını korumak olduğunu vurguladı.

Çebi, bu çalışmanın yalnızca bir hayvan toplama operasyonu değil, yaklaşık 50 yıllık bir sorunun bilimsel, insani ve çevresel bir yaklaşımla çözülmesini hedefleyen uzun soluklu bir proje olduğuna işaret etti.

Çebi, sürecin başarılı olabilmesi için Taşkent Doğa Parkı'nın, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarının yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, devletin projeyi sahiplenmesi, gerekli yasal düzenlemeleri hızlandırması, idari süreçleri kolaylaştırması, teknik ve mali destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

Çebi, belediyelerin ise, sahadaki çalışmalarını güçlendirecek kaynak oluşturulması, Taşkent Doğa Parkı'nın yürüttüğü koruma ve yönetim faaliyetleri etkin şekilde desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Çebi, “Bu proje tamamlandığında vatandaşlarımızın tarım arazilerinde yaşadığı zararların azalması, trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Aynı zamanda eşekler kontrollü yaşam alanlarında korunacak ve Karpaz'ın doğal mirasının bir parçası olarak bölge turizmine katkı sunmaya devam edecektir.” dedi.