Milletvekilleri, belediye başkanı, kurum ve kuruluş temsilcileri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

-Akpınar: “Geçmişi değiştiremeyiz ancak geleceği birlikte değiştirebiliriz”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının varoluşu, özgürlüğü, güvenliği ve kendi geleceğini belirleme iradesi açısından tarihsel bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Akpınar, geçmişte yaşananların ve acıların unutulamayacağını ancak bu acıların yeni nesillere düşmanlık mirası olarak bırakılmaması gerektiğini vurguladı, “Tarih, yeni savaşların yakıtı değil, yeni barışların öğretmeni olmalıdır.” dedi.

Avrupa Birliği’ne de, Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşmama çağrısında bulunan Akpınar, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, güvenliği, egemen iradesi ve geleceğini belirleme hakkı görmezden gelinerek, sürdürülebilir bir barış kurulamayacağını kaydetti.

Akpınar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Temmuz tarihlerinde adaya yapacağı ziyarette yeni düşüncelere ve iş birliği modellerine alan açması gerektiğini belirterek, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’a da iki halkın özgür iradesine ve güvenliğine saygı gösteren kalıcı bir uzlaşıya katkı koyma çağrısı yaptı.

-Küçük: “20 Temmuz, güvenli bir geleceğe adım attığımız gündür”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük de, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirterek, “20 Temmuz, halkımızın özgürlüğe kavuştuğu, güvenli bir geleceğe adım attığı gündür.” dedi.

Küçük, harekatın yalnızca askeri bir başarı değil, Kıbrıs Türk halkının onurunu ve varlığını koruma iradesinin sembolü olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Küçük, bu mücadelenin gelecek nesillere aktarılması ve barışın değerinin korunması gerektiğini kaydetti. Küçük, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle yürüdüğünü belirterek, 20 Temmuz’un bu iradenin güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

-Özçınar: “Barış Harekatı sayesinde halkımız geleceğe umutla bakma imkanına kavuştu”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve özgürlüğe kavuştuğunu, geleceğe umutla bakma imkanına eriştiğini ifade eden Özçınar, geçmişten alınan güçle geleceği inşa etmenin, milli değerlere sahip çıkmanın ve özgürlük mücadelesinin önemini gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu kaydetti.

Özçınar, şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarak gazilere şükranlarını sundu; 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümünü kutladı.

-Atan: “20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğu gündür”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, özgürlüğün ve devletin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını kaydetti.

Atan, 20 Temmuz’un yalnızca askeri bir harekat değil, Kıbrıs Türk halkının güvenliğe, özgürlüğe ve geleceğe umutla bakmasını sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu, yıllarca maruz kalınan baskı ve belirsizliğin sona erdiğini ifade etti.

20 Temmuz ruhunun geçmişi anmakla sınırlı olmadığını belirten Atan, bu ruhun devlete sahip çıkmayı, birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, üretmeyi ve gelecek nesillere daha güçlü bir KKTC bırakmayı da ifade ettiğini kaydetti.

Güçlü kurumlar, güçlü bir kamu yapısı ve sosyal adaletin güçlü bir devletin vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydeden Atan, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla anarak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.