Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi’nin dünya tarihine yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözünü hatırlatarak, Çanakkale’nin tarihin en büyük siper savaşlarından birine sahne olduğunu, kahramanların ise vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüğünü ifade etti.

Çanakkale’de ortaya konan mücadele ruhunun Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine ilham verdiğini belirten Çavuşoğlu mesajında, “Kıbrıs Türk’ü ise Çanakkale’de destan yazan bir milletin evlatları olarak bu azmi ve direnişi rehber edinmiş, Kıbrıs’ta varoluş ve bağımsızlık mücadelesi vererek egemenliğini ilan etmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizlere düşen görev, o birlik ruhunu ve vatan sevgisini her zaman yaşatmak ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır” dedi.

Çavuşoğlu mesajının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 111. yılını gururla kutladığımız bugünde, destansı zaferin kahramanları başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizi yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun."