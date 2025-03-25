Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tüm halkın ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.

Çavuş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu” yaşadıklarını ifade ettiği mesajında şunları kaydetti:

“Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik duygularımızı güçlendiren, manevi değerlerimizi yeniden hatırlamamıza vesile olan özel bir zaman dilimidir.



Bu anlamlı gecede, dualarımızın kabul olmasını, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sağlık, mutluluk ve bereket dolu günler diliyorum.



Bu vesileyle, tüm halkımızın ve İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle kutluyorum.”