Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Haspolat Şehitlerini saygı ve minnetle andı.

Haspolat Şehitleri’ni anma mesajı yayımlayan Çavuş, şehitlerin özverili mücadelesi sayesinde bugün barış ve huzur içinde yaşadıklarını belirtti.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“14 Ağustos 1974 tarihinde Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başladığı gün, köylerini Rum saldırılarından korumak için büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden 15 Haspolat şehidimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Onların özverili mücadelesi sayesinde bugün barış ve huzur içinde yaşamaktayız. Bizim en önemli görevimiz, bu kıymetli mirası koruyarak ülkemizin birlik ve beraberliğini sürekli olarak güçlendirmektir. Aziz şehitlerimizin hatıraları, her daim bize yol gösterecek ve moral verecektir. Bu anlamlı günde, başta Haspolat şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.”