Bugün saat 13.00 sıralarında, Çatalköy 'de Mersinli Sokak üzerinde, G.M.(E-21) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı sokakta başka bir şahsa ait ikametgahının bahçe duvarının dış kısmından ikametgahın bahçesinde park halindeki araca ateş etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edien bilgiye göre, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, açılan ateş sonucu konu araçta maddi hasar meydana geldi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.