KATLE TEŞEBBÜS, AĞIR YARALAMA VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA

10.05.2025 tarihinde, saat 18.40 sıralarında, Haspolat’ta, kendisi ile alay ettiği gerekçesiyle, M.E.T.(E-23) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.Y.(E-24)’yi göğüs ve sırt kısmından ağır şekilde yaralayıp öldürmeye teşebbüs etmiştir.

Olayda yaralanan M.Y., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı M.E.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAVGA, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

10.05.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, İskele’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, K.P.(E-31) 265 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan alkollü içki tesiri altındaki (yeterli nefes örneği vermeyi reddetti) Y.K.(E-32) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle bir kavga edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

11.05.2025 tarihinde, saat 00.45 sıralarında, Girne’de kamuya açık bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, E.S.K.(E-27) 134 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurp taşıdığı bıçağı bir şahsa gelişigüzel sallayarak, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

10.05.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Kemal Server Caddesi üzerinde, A.N.N.(E-30) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

09.05.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

10.05.2025 tarihinde, saat 21.40 sıralarında, Gazimağusa’da Kışla Yolu Sokak üzerinde, Engin TOLUNGÜÇ (E-67) yönetimindeki park halinde bulunan FZ 718 plakalı aracını çalıştırıp dikkatsizce hareket etmesi sonucu, o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Ramazan İLHAN (E-60)’a çarptıktan sonra yoluna devam edip, yolun solundaki kaldırım üzerine çıkarak yine kaldırım üzerinde beklemekte olan yaya Rayan REZAPOURGHDAM (Ç-6)’a, ardından da kaldırım kenarında bulunan taş duvara çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ramazan İLHAN ve Rayan REZAPOURGHDAM, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, FZ 718 plakalı araç sürücüsü Engin TOLUNGÜÇ ise kendi imkanları ile gitmiş olduğu özel bir hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

10-11 Mayıs 2025 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,082 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 82’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 253 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 40 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,727 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si Polisin dur emrine uymamak ve 192’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 324 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 750 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 109 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,020 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 99’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 45’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 204 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 49 araç ise trafikten men edilmiştir.