Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Sucuoğlu elektrik tarifelerine yapılan insafsız zam sonrası “Elektrik zammı Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirilecek… ‘geri adım atmayız’ diye bir şey yok” dedi.
Ardından bu sözünün arkasında durdu ve Bakanlar Kurulu, vatandaşın yoğun tepkisi sonrası elektrik birim fiyatlarında indirime gitti.
Hatta Sucuoğlu, “Eğer otomatik ödemeler yapılmışsa, mahsuplaşılacak” dedi.
Cep yakan faturalar sonrası vatandaş rahat bir nefes aldı.
Aslında hükümet 'ölüyü gösterip sıtmaya razı etti.'
Tabi bu indirim sözü kısa sürdü, önce Sunat Atun bu indirimin mümkün olamayacağını söyledi...
Ardından Ankara ziyareti falan son noktayı başbakan koydu.
Sucuoğlu, elektrikte indirimli tarifenin sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacağını, devamında zamlı tarifenin uygulanacağını açıkladı.
Yani yaklaşık bir hafta on gün içinde saçma sapan olduğu kadar devlet ciddiyetine de hiç yakışmayan bir süreç yaşadık.
Başbakan sözünde durmadı ya da duramadı.
Bunu koyduk şimdi cebimize...
Elektrikte yaşanan rezaleti nasıl karanlıkta kaldığımızı biliyorsunuz.
En son olarak da El-Sen borcu olsun olmasın devlet dairelerinin elektriğini kesmeye başlamıştı.
Bazı bakanlıklar bir iki günde sadece jeneratör yakıtı için 20 Bin TL para harcadı...
KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı'nın, Meclisi'nin, Bakanlıklarının devlet Televizyonunun elektrikleri kesildi.
Böyle bir durum şuan bombalar altındaki Ukrayna'da bile görülemez herhalde...
Anormalliğin farkında mısınız?
Bir sendika bu ülkede neler yapabiliyor...
Şimdi El-Sen'in yaptığından daha rezalet, daha onur kırıcı bir durum olabilir mi diyeceğiz..
Evet Olabilir...
Hatta oldu...
El-Sen, canının istediği her şeyi alt alta yazdı ve bu utanç belgesini Başbakan'a imzalattı.
Kıb-Tek Genel Müdürüne değil, Maliye Bakanı'na değil...
'Başbakan'a...
Yani, eylemlerine son vermek için devlete diz çöktürdü...
Hükümet adına Başbakan, El-Sen'in şımarık isteklerini kabul etti ve bugüne kadar ülkeye verdiği tüm zararları akladı.
El-Sen artık aklanmıştır...
Yaptıkları da doğrudur demek ki..
Bu diğer sendikalara da örnek olsun bari böyle başbakanı bulmuşken boş geçmesinler...
Sucuoğlu verdiği bu taviz acemice kararlar ile nelere sebep oldu ve olacak peki?
Öncelikle büyük bir destekle geldiği UBP Genel Başkanlığı koltuğu artık tehlikededir. Çünkü yapılanlar UBP'ye büyük puan kaybettiriştir.
Parti için dengeler bozulacaktır. Görevden almak istediği Sunat Atun resmen Sucuoğlu'nun ayağını kaydırmıştır.
Başbakan olarak da güvenilirliği artık kalmamıştır. Verdiği sözden mürekkebi kurumadan geri dönmüştür.
Bu karmaşada da hükümetin ömründen ömür gitmiştir...
Bu saatten sonra hükümetin ömrü tartışılır...
Özellikle Ankara'nın 'popülizm' ayarından sonra El-Sen'in fermanına imza atan Sucuoğlu'nun o protokole ne kadar sadık kalacağı da tartışılır...
Şimdi Sucuoğlu'nun kısa sürede yaptığı bu hatalar zincirinden kendine ve siyasi tecrübesine yakışır bir şekilde sıyrılması gerekiyor.
Bunu nasıl yapar bilmeyiz ama bunun çok kolay olmayacağı kesin.
Zamlardan canı burnunda bir halka önce ölüyü gösterdiniz sonra sıtmaya razı ettiniz en son yine ölüyü gösterdiniz...
Bakalım şimdi halk size ne gösterecek...
Aşağıda gördüğünüz ferman El-Sen'in kendini aklatarak başbakana imzalattığı metin.
Bu tarihi bir belgedir artık.
KKTC'nin o tek egemen devlet diye üzerine büyük anlamlar yüklediğimiz ülkenin geldiği üzücü nokta.
Çaresizliğin belgesi...
Bu belgenin arkasından gelen tepkiler üzere Başbakan Sucuoğlu yine bir zafer kazanmış edasıyla bu sefer daha kabul edilebilir üslupta bir belge daha yayınladı.
'Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek yönetimi ile El-Sen arasında anlaşma imzalanmıştır' dedi.
Yani devlet kendi kurumuyla masaya oturdu ve sendikanın isteklerini kabul etti.
Başbakan Sucuoğlu da bunu bir zafer gibi gözümüze sokmaya çalıştı.
Ama nafile...
Yine olmadı...
MESAJ KUTUSU
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