Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı A.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mermiyi Meyhanede Kız Arkadaşına Verdiği İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht. Sami Küpeli Sokak üzerinde bulunan bir meyhane içerisinde kendisinden ayrılmaması için tasarrufunda bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında canlı mermiyi kız arkadaşına vererek kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçunu işlediğini söyledi.

Evinde Silah ve 50 Mermi Bulundu

Polis, olayın 26 Temmuz’da bildirildiğini, merminin emare alındığını ve zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada adına kayıtlı 1 adet silah ve 50 adet mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturma Tamamlandı

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek teminat talep etti.

30 Bin TL Nakit Teminatla Serbest

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.