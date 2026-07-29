Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, ciddi darp ve telefonda tacizlik" suçlarından tutuklanan zanlı A.N. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Telefonla Taciz Edip Ölümle Tehdit Etti

Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Açelya Görür olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlı A.N.’nin eşini telefon hattı üzerinden arayarak taciz ettiğini, ardından eve gidip, "Kimin altındaydın da bebek uyumadı bu saate kadar, çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni ya bebeği ya anneni ya kardeşini öldüreceğim." diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Saçından Sürükleyip Boğazını Sıktı

Polis, zanlının eşini saçından tutup sürüklediğini, sağ eliyle boğazını sıkıp sol eliyle yüzünün sağ tarafına tokat atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Daha Önce de Şiddet İddiaları Bulundu

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, müştekinin acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini ve doktor raporu alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının 2024-2025 yıllarında da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyet edildiğini, ancak şikâyetin ileri götürülmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının eşinin maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söylediğini de aktardı.

"Çok Pişmanım" Dedi

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Türkmenistan uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu ifade etti.

15 Günü Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.