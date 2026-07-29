Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte beyanla belgelerin icra edilmesini tahrik etme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklanan zanlı W.B.H. mahkemeye çıkarıldı.

Trafik Kontrolünde Başkasının Kimliğini Kullandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İsmet Yeşildal olguları aktardı. Polis, zanlının 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde trafik kontrolü için durdurulduğu esnada ölmüş ağabeyine ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polis memuruna verip başkasının kimliğine bürünerek yalan beyanda bulunup kendisine yazılan ceza makbuzunu imzalayarak sahte beyanla belgelerin icra edilmesini tahrik ettiğini söyledi.

Cezayı Ödemeye Gelince Yakalandı

Polis, zanlının 28.07.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi'ne konu cezayı ödemeye geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Ehliyet ve Ölüm Belgesi Emare Alındı

Polis, zanlının ağabeyine ait KKTC sürüş ehliyeti ile yine ağabeyi adına düzenlenen ölüm nedenleri belgesinin emare alındığını açıkladı.

Öğrenci Statüsünde Bulunuyor

Zanlının yapılan muhaceret soruşturmasında KKTC'de öğrenci statüsü ile bulunduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, 24 yaşındaki Nijerya uyruklu zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

150 Bin TL Nakit Teminatla Serbest Kalacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-ı vücut yapmasına ve 150 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.