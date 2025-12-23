(Kamalı Haber) - Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen 'gizli ittifak kurma, müstahdem tarafından sirkat, bina açma νe mülke tecavüz' suçlarından tutuklanan İbrahim Taşkıran mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Uğuroğlu, zanlının 06-07.07.2025 tarihleri arasında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde çalıştığı markete tasarrufunda bulundurduğu dükkân anahtarları ile hasar vermeksizin binaya arasında Lefkoşa’nın kasasından toplam 27 bin 226 TL parayı çalarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, olayın 13 Temmuz 2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aranan şahıs listesine eklendiğini kaydetti. Polis, zanlının 19 Aralık tarihine kadar tespit edilmediğini ancak 19 Aralık tarihinde Girne Yat Limanında Musa Aydın ve Halil İbrahim Aydın isimli kişiler ile birlikte gizli ittifak kurup yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçmak üzereyken görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Uğuroğlu, zanlının 20 Aralık 2025 tarihinde Girne kaza mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde 3 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22.12.2025 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen mesele ile ilgili itiraf içerikli ifade verdiğini ve zanlının ayrıca 2023 yılında Girne'de müstahdem tarafından sirkat suçlaması ile teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlının ekim ayı 2025 tarihinde Girne'deki meseleyle ilgili mahkeme emri olan ispat-ı vücut yapmadığından aleyhinde mahkeme emrine riayetsizlik dosyası da tanzim edileceğini açıkladı. Polis memuru Uğuroğlu, zanlı adına Lefkoşa'da ve Girne’de işlemiş olduğu suçlarla ilgili tahkikat yapıldığını ancak soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlının Girne ve Lefkoşa'da işlemiş olduğu ağır ceza mahkemesi kapsamına giren müstahdem tarafından sirkat suçları ile ilgili yargılanmaktan kaçmak için gizli ittifak kurup KKTC'den ayrılmak için gittiği limanda yakalandığını, serbest kalması halinde KKTC'yi yasal olamayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti ve davaları görüşülünceye deyin 1 ayı geçmeyen süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.