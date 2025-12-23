(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Kırdağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Ali Kirik olguları aktardı. Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde zanlıya Gönyeli’de çalıştığı bir iş yeri tarafından Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığının, aracında yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Haspolat ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgahına arama yapıldığını ancak 100 kutu sigaranın bulunmadığını kaydetti. Polis, 19 gün içerisinde Polis Genel Müdürlüğüne bağlı KGYS şubesinden zanlının kullanımında bulunan aracın güzergahlarının tespit edildiğini ve bu güzergahlar üzerinde bulunan birçok işletmeden kamera görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan kamera incelemesi sonucunda zanlının kullanmakta olduğu aracı ile Girne Turizm limanına gittiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 230 adet karton sigaraları PP 156 plakalı araçta bulunan 3 adet gizli bölmeye zula yapıp, Türkiye'ye satmak üzere gideceğini fakat, Türkiye’de yakalanmaktan korkup muhaceret işlemini yaptırmadan, Girne turizm limanından kaçtığını söylediğini açıkladı.

Polis mesele ile ilgili yapılan soruşturmada Rıdvan Yalçın ve Mehmet Yalçın’ın Kırdar’a elektronik sigaraları ihracatçı izni olmaksızın Girne Limanı'ndan Türkiye'ye götürüp satması için anlaşarak teslim ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.