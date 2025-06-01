Şirinevler'de Hasan Yorğun (E-44) ağılın çatısında saç değişimi yaptığı sırada 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs bugün saat 22.30'da başka bir şahsa ait ağılın saçtan mamul çatısında, çalışıldığı sırada rüzgarın etkisiyle havalanan saçın çatı çarpması sonucu dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Hasan Yorğun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı
Yürütülen soruşturma kapsamında Ü.D. (E-30) ve Y.S.(E-35) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.