Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Çalışma İzinleri Portalı'na gerçekleştirilen siber saldırıda herhangi bir veri kaybı veya sızıntısı olmadığını; polisin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişinin bugün yakalandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın ilk tespit edildiği andan itibaren Bakanlığın Bilgi İşlem Birimi’nin yürüttüğü teknik incelemeler ve değerlendirmeler doğrultusunda olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli adımların atıldığı, Bakanlık tarafından konuya ilişkin resmî şikâyetlerin Polis Genel Müdürlüğüne iletildiği kaydedildi.

Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla olayın ilk aşamasında ayrıntılı bir açıklama yapılmasının uygun görülmediği belirtilen Bakanlık açıklamasında, süreç boyunca teknik ve hukuki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü, yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir veri kaybı veya veri sızıntısının yaşanmadığının da tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Polis Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi 22 Haziran 2026 tarihinde tespit edilerek yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki devletimiz, dijital altyapılarını koruyacak bilgi birikimine, nitelikli bilişim uzmanlarına ve gerekli teknik kapasiteye sahip kurumlarıyla her türlü hukuka aykırı dijital girişimi tespit edebilecek imkân ve kabiliyete sahiptir. Kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirilen bu tür girişimler ilgili birimler tarafından titizlikle takip edilmekte, gerekli teknik ve adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

Benzer nitelikte hukuka aykırı girişimlerde bulunmayı düşünen kişi veya kişilere, bu tür eylemlerin mutlaka tespit edileceğini ve haklarında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin başlatılacağını hatırlatılan açıklamada, olayın ilk anından itibaren görev yapan Bakanlık Bilgi İşlem Birimi personeline ve yürüttükleri başarılı soruşturma neticesinde şüphelinin tespit edilerek yakalanmasını sağlayan Polis Genel Müdürlüğü mensuplarına teşekkür edildi.

Açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak dijital altyapılarımızın güvenliğini güçlendirmeye, gerekli teknik ve hukuki tedbirleri kararlılıkla almaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.” denildi.