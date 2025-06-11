Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, düşük tazminatlarının ödendiğini bildirdi.

Kızılduman yazılı açıklamasında, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Mart ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 65 üreticiye 567 bin 600 TL tazminat ödendiğini belirtti.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığına işaret eden Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini kaydetti.