Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakanlığın silah ruhsatları konusunda talep edilen bilgileri vermediğini iddia etti. Özersay, “Ortada Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na aykırı bir durum, bir yasa ihlali vardır.” dedi.

Özersay, yazılı açıklamasında, Başbakanlığa bağlı Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinin yasanın gereğini yapması ve talep edilen bilgileri vermesi çağrısında bulundu.

Bugüne kadar kurumlara yapılan bilgi edinme başvurularına yasal zorunluluk olan 15 iş günü içerisinde her zaman yanıt aldıklarını ve hiçbir kurumun bu yasal zorunluluğu ihlal etmediğini kaydeden Özersay, “Oysa yürütmenin başı olarak Başbakanlığın yasaya aykırı davranması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Olimpiyat sporcularıyla emekli polis ve askerlere verilen silah ruhsatları dışında bireylere verilen tasarruf, taşıma ve kullanma şeklindeki silah ruhsatlarının toplumda endişe yarattığını kaydeden Özersay, bu kapsamda Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndaki haklarını kullanarak Başbakanlıktan bilgi talep ettiklerini belirtti.

Bir buçuk ayı geçmiş olmasına rağmen yanıt almadıklarını söyleyen Özersay, “İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız, maalesef ya yasanın kendileri için zorunlu olan yükümlülüklerinden haberleri yoktur ya da bu bilgileri paylaşmak konusunda kendilerine güvenleri yoktur.” dedi.