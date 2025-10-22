Büyük Av sezonu 2 Kasım’da başlıyor. 4 Ocak’ta sona erecek büyük av sezonunda 12 gün avlanılabilecek.

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası” çerçevesinde hazırlanan "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüzüğe göre, 2, 9, 16, 23 ve 30 Kasım 2025; 7, 14, 21, 24, 28 Aralık 2025: 1 Ocak, 4 Ocak 2026 olmak üzere toplam 12 av gününde avlanma yapılacak.

Büyük Av’da sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilecek.