Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın İskele ve Mağusa’nın bazı bölgelerine altı saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 9.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Elektrik enerjisi ise şu bölgelere verilemeyecek:

"İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Mormenekşe Sanayi bölgesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mutluyaka, Mormenekşe Su Kuyuları, Atlılar, Sandallar, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, okul yolu, Panayır Alanı, Lions Garden, DAÜ Beach Club, Dumica Caesar Apartmanları ve Long Beach.”