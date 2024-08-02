“Buse’nin başarısı ülkemiz adına büyük bir gurur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayesinde ve Acapulco Otel sponsorluğunda 2024 Paris Olimpiyatları’nda yüksek atlama branşında yarışan Buse Savaşkan’ın eleme yarışını izleme etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, Acapulco Otel’de gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan’ın Türkiye adına yarışmasını canlı yayında büyük bir katılımla izlemenin önemine işaret ederek, “Heyecanlı günü birlikte yaşamak mükemmel. Bu ortamı hazırladığı için İçim Çağıner Kavuklu’ya teşekkür ederim.” dedi.

Sibel Tatar, sporcuları her zaman destekledikleri ve spor yapmalarına teşvik ettikleri için Atletizm Federasyonu Başkanı ve yönetimine de teşekkürlerini sundu.

Yarışma sırasında yaşattığı heyecan ve finale kalmasından dolayı Buse Savaşkan’a teşekkür eden Sibel Tatar, uzun zamandır böyle yoğun bir duygu yaşamadığını vurguladı.

- Final müsabakası pazar akşamı Cumhurbaşkanlığı bahçesinde izlenecek

Sibel Tatar, herkesi pazar akşamı saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Buse Savaşkan’ın final müsabakasını izlemeye davet etti.

Buse Savaşkan’ın olimpiyatlarda Kıbrıslı Türk olarak yarışmasının büyük bir gurur olduğuna işaret eden Sibel Tatar, TRT’nin canlı yayında Buse için ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu’ diye bahsetmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğine dikkat çekti.

Buse’nin başarısının genç sporculara örnek olduğunu ve motivasyonlarını arttıracağını anlatan Sibel Tatar, devlet yetkililerine de seslenerek, atletizm sahasının yapılmasını istedi.

Kıbrıs Türkü’nün sesinin sporla dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu aktaran Sibel Tatar, elde edilen başarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli olduğunu vurguladı.

Gençlerin önünün açılması durumunda başarılı olmamaları için hiçbir neden olmadığını belirten Sibel Tatar, “Buse olimpiyatta finale kaldı ve bize başarısını yaşattı.” dedi.

Sibel Tatar ayrıca Buse Savaşkan’a verilmek üzere hazırlanan deftere duygu ve düşüncelerini aktardı.