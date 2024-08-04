Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi yüksek atlama dalında temsil eden Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan, bu akşam finalde mücadele edecek.

1,92 metrelik derecesiyle finale adını yazdıran 12 sporcu arasında yer alan Savaşkan, saat 20.55’te piste çıkacak.

24 Şubat 1999 doğumlu Savaşkan, uluslararası atletizm kariyerine 2016'da Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'yla başlamıştı.

-Rakiplerden biri Rum Kesimi'nden Koulitsenko...

Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Savaşkan'ın finaldeki rakiplerinden biri de Kıbrıs Rum Kesimi adına yarışan Elena Koulitsenko olacak.

Rus kökenli Koulisenko, Buse Savaşkan gibi 1,92 m atlayarak finale kalmış ve Kıbrıs'ın kendi bayrağıyla olimpiyatlara katıldığı 1984 yılından bu yana finale katılan ilk sporcusu olmuştu.