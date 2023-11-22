Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin (YÖBİS) tekrar açılacağını duyurdu.

Çelebi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yükseköğrenim Burs Müracaatları hakkında açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun NATO Genel Sekreteri, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun

Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin tekrar açılacağını belirten Çelebi, değişiklikler sonucu burs hakkı kazanan öğrencilerin başvuru yapması gerektiğini kaydetti.