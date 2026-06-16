Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Henüz Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ortada bir süreç yoktur, bir nabız tutma egzersizi vardır.” dedi.

Özersay, Siyasi Partiler Konseyi toplantısı ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Kıbrıs sorunu ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığını belirten Özersay, bu temasların ileride bir müzakere sürecine dönüşüp dönüşmeyeceğini zamanın göstereceğini ifade etti.

Özersay, Kıbrıs Rum liderliğinin Güney Kıbrıs’taki siyasi gelişmeler ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yeni bir süreç başlatma arayışı içerisinde olduğu görüşünü dile getirdi.

Halkın Partisi olarak kapsamlı çözümü ve karşılıklı kabul edilebilir kapsamlı bir çözümü desteklediklerini söyleyen Özersay, “Sırf Kıbrıs Rum liderinin herhangi bir çözüm niyeti olmaksızın bir süreç başlasın da ister sonuca ulaşsın ister ulaşmasın yaklaşımını tatmin etmek için bir sürece angaje olmak doğru olmaz.” diye konuştu.

Özersay, gelecek dönemde Rum liderliğinin amacının kendi siyasi geleceği için bir süreç başlatmak olup olmadığının daha net görüleceğini belirterek, gelişmelerin uluslararası ve bölgesel konjonktürden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

- “Kıbrıs Rum Lideri, Fransa, Hindistan ve İsrail ile kurduğu ilişkilerle farklı mesajlar veriyor”

Rum liderliğinin Fransa, Hindistan ve İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin de dikkate alınması gerektiğini dile getiren Özersay, “Kıbrıs Rum lideri Fransa ile, Hindistan ile, İsrail ile kurmuş olduğu ilişkilerle aslında bize farklı mesajlar veriyor. Bu süreç başlama ihtimalini de kendisi zedeliyor diye düşünüyorum.” dedi.

Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin görev süresinin sonuna yaklaşırken, ileride devam edecek bir sürecin temelini oluşturmak amacıyla yeni bir öneri ortaya koymasının doğru bir yaklaşım olmayacağını söyledi. Önemli olanın sonuç alıcı ve kapsamlı çözüme ulaşabilecek bir sürecin tasarlanması olduğunu belirten Özersay, “Eğer süreç, Rum liderini memnun edecek ya da BM Genel Sekreteri’nin kendi vicdanını rahatlatacak bir egzersiz olarak tasarlanıyorsa, bunu Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin menfaatleri açısından doğru bulmayız.” dedi.

Geçmişte Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme yönelik çok sayıda başarısız müzakere süreci yaşandığını belirten Özersay, yeni bir başarısızlık ihtimalinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

- “Türkiye iki devletli çözüm arayışını sürdürüyor”

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bağlantılı bir diplomatik zeminin de tartışıldığını belirten Özersay, ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve bölgedeki gelişmelerin gelecek dönemde olası bir sürecin başlayıp başlamayacağını şekillendireceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Fransa ile askeri iş birliğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özersay, bunun Rum tarafının kapsamlı çözüme ilişkin iyi niyetten yoksun olduğuna işaret eden unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Özersay, Rum liderliğinin iç siyasi ihtiyaçları nedeniyle “Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi yeniden federal zeminde müzakere masasına oturttum”. diyebilme arayışı içerisinde olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin iki devletli çözüm yaklaşımını sürdürdüğünü ve federal çözüm temelindeki müzakerelere sıcak bakmadığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu şartların göz ardı edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Özersay, çözüm modeline ilişkin muğlak ifadeler içeren ve farklı yorumlara açık önerilerin yeni ve sonuçsuz bir sürece dönüşmesine karşı olduklarını ifade etti. Özersay, “Çözümün şekliyle ilgili yapıcı bir muğlaklık içeren bir kağıdın ortaya atılıp, sonrasında yine sonuç alınamayan ve 50 yıl daha devam edecek bir sürecin başlamasına müsaade etmememiz gerektiği kanaatindeyiz.” dedi.