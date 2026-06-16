Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, yerel ve genel seçimin aynı gün yapılmasına yönelik hükümetin henüz bir rakamsal çalışması olmadığını söyleyerek, TDP’nin bu konudaki çalışmasına işaret etti; “İki seçimin beraber yapılmasında ekonomi yoktur.” dedi.

Çeler, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda son günlerde Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin ele alındığını belirten Çeler, çözüme yönelik yeni bir girişim başladığının farkında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu konulardaki ısrarının haklı şekilde sürdüğünü ifade eden Çeler, TDP olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın girişimlerini anlamlı ve olumlu bulduklarını kaydetti.

Sürecin artık sürüncemede kalmayan ve sonuca yönelik adımlarla ilerlemesi gerektiği konusunda hemfikir olunduğunu belirten Çeler, TDP olarak Kıbrıs konusunda atılacak tüm adımlara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğine inandıklarını söyledi; bu süreçte Erhürman’a destek verdiklerini vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) daha hızlı çalıştırılabilmesi için atılabilecek adımların da toplantıda ele alındığını belirten Çeler, TMK’nın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik adımların artırılması gerektiğini söyledi. Çeler, toplumun bu konuda hassas davranmasının önemini vurguladı.

- “Seçimlerin ayrı yapılmasını savunuyoruz”

Yerel ve genel seçimin bir arada yapılmasıyla ilgili tartışmalara işaret eden Çeler, toplantıda hükümete bu konuda fizibilite yapılıp yapılmadığını sorduklarını ve rakamsal bir çalışmanın henüz yapılmadığını öğrendiklerini kaydetti.

TDP olarak kendi çalışmalarını yaptıklarını belirten Çeler, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandık kurulduğunu, bu sandıklarda güvenlik görevlileriyle birlikte yaklaşık 3 bin 108 kişinin görev yaptığını söyledi. İlçe seçim kurullarında görev yapan yaklaşık 300 personel daha bulunduğunu belirten Çeler, o dönemde yaklaşık 10 milyon 612 bin 500 TL ödeme yapıldığını ifade etti.

Sandıkların ve sandık görevlilerinin ikiye katlanmasının ödenecek miktarı da artıracağını belirten Çeler, seçimlerin birlikte yapılmasının ekonomik boyutuna dikkat çekti. TDP olarak seçimlerin ayrı ayrı yapılması gerektiğini savunduklarını belirten Çeler, “Rakamsal olarak herhangi bir ekonomi yapılmayacağı ortadadır.” dedi.

Çeler, iki seçimin birlikte yapılmasının Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı yaratabileceğini, seçmenlerin seçim sonuçlarına güvenini de olumsuz etkileyebileceğini savundu.

- “Hodri meydan altı ay sonrasına çekilmez”

Açıklamasında erken seçim tartışmalarına da değinen Çeler, Başbakan’ın dün Meclis Genel Kurulu’nda kullandığı “hodri meydan” ifadesine ilişkin soruya, “Hodri meydan çekilecekse 45 gün ya da 60 gün içinde çekilir. Altı ay sonrasına hodri meydan çekilmez” dedi. Çeler, 2017’de dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün “hodri meydan” açıklamasının ardından 60 gün içinde seçime gidildiğini hatırlattı.