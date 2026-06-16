Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara yer veriliyor.

Genel Kurul’da söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Salon araçlarda 5 yaş sınırı yine mi kaldırılıyor, kime rant sağlanmak isteniyor?” konulu güncel konuşma isteminde bulunduğunu ancak son gelişmeler nedeniyle farklı bir konuya değinmek durumunda kaldığını söyledi.

Barçın, güncel gelişmeler doğrultusunda geçici memurların haklarını korumak amacıyla konuşma yapmak zorunda hissettiğini belirterek, değerlendirmelerini bu çerçevede paylaşacağını ifade etti.

Geçici memur istihdam modelinin 2014 yılında kaldırılması sürecini anlatan Barçın, komitedeki görüşmeler sırasında söz konusu yasa tasarısının hazırlanma gerekçesinin, 2014 yılında geçicilerle ilgili alınan kararların kaldırılması nedeniyle ortaya çıkabilecek anayasal sorunların giderilmesi olduğunu söyledi.

Tasarıyla geçici personelin Başbakanlık Denetleme Kurulu’na üye olarak atanabilmesinin önünün açılacağını belirten Barçın, düzenlemenin yaratabileceği sakıncalara ilişkin örnekler verdi. Barçın, birkaç kişinin lehine sonuç doğuracak bu yasanın yüzlerce kişiyi mağdur edeceğini ileri sürdü.

Yasa tasarısının komiteye geri çekilmesini öneren Barçın, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde tasarıya destek vereceklerini ve uzlaşıyla yasanın geçirilmesinin önünü açacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili yıllardır çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Barçın, insanların iş güvencesinin tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi.

Tasarı yasalaşırsa aynı statüdeki kişilerin yaşayabileceği sorunlara ilişkin örnekler de veren Barçın, “Komiteye çekin, üzerinde çalışalım, anayasal güvence verelim” çağrısında bulundu.

-Berova

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, geçici memurlarla ilgili yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berova, 2014 yılında hazırlanan yasayla ilgili bilgi vererek, o dönemde sağlık hizmetlerinde görev yapacak personel konusunda sıkıntı yaşanmasının öngörüldüğünü, bu nedenle yasadaki ilgili maddenin değiştirildiğini söyledi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın konuşmasını eleştiren Berova, “Bu korkutma siyasetiyle baskı yapılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasanın kabul edilmesiyle mevcut durumda arada kalan kişilere iş güvencesi sağlanacağını belirten Berova, geçici memurlarla ilgili uzun süredir çözülemeyen ve kronik hale gelen sorunun bu düzenlemeyle çözüme kavuşacağını kaydetti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, görev yaptığı dönemde geçici memur istihdamı yapılmadığını söyledi.

Pandemi döneminde hemşire alımı gerçekleştirildiğini bildiğini ifade eden Dinçyürek, bazı olağanüstü koşullarda bu tür uygulamaların zorunlu hale gelebildiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için zaman zaman sağlık personelinin farklı birimlere kaydırılmak zorunda kalındığını kaydeden Dinçyürek, bu nedenle sağlık alanında geçici memur istihdamının önem taşıdığını dile getirdi.

Kendi döneminde geçici personel alınmamasının iyi niyetli bir yaklaşımın sonucu olduğunu ifade eden Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından insan kaynağı planlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

-Barçın

Kadroların yetersiz olduğu dönemlerde çeşitli sorunlar yaşandığını belirten Barçın, geçici ve sözleşmeli personel kavramları arasındaki farkın iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Barçın, 2023 yılında alınan geçici hemşirelerin de yasalara uygun şekilde istihdam edilmediğini söyledi.

Geçici personel sorununa bütçede sözleşmeli personel istihdamı için gerekli kadroların oluşturulmasıyla çözüm bulunabileceğini kaydeden Barçın, “geçici” statüsünün çalışan haklarının kısıtlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Yapılmak istenenin geçici statüde personel istihdam edilerek kadrolu çalışanlara tanınan hakların verilmesi olduğunu öne süren Barçın, tasarıda neden yalnızca Başbakanlık Denetleme Kurulu’na üye atanabilmesine yönelik bir düzenleme öngörüldüğünü sordu.

Söz konusu yasanın anayasal açıdan sorunlu olduğunu savunan Barçın, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini düşündüğünü belirterek, buna rağmen tasarının yasalaştırılmak istenmesinin anlamlı olmadığını kaydetti.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Filiz Besim, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Sağlık Sistemimizde Bitmeyen Yaşamsal Sorunlar…” başlıklı konuşmasında Besim, Meclis’in kapanmasına yaklaşık 15 gün kala gündeme gelen yasal düzenlemelerin uzun süredir toplum yararına kritik alanlar yerine farklı kesimlere avantaj sağlayacak düzenlemeler üzerinden ilerlediğini savundu.

Besim, halk sağlığı ve huzurevleri gibi hayati konularda yasal düzenlemeler için yeterli zaman ayrılmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ve kadro yapısının geniş tutulduğunu, eksik kalan düzenlemelerin sonradan tamamlandığını hatırlatan Besim, buna rağmen sağlık alanında sözleşmeli personel istihdamının mümkün olduğunu ifade etti.

Söz konusu tasarıyı eleştiren Besim, düzenlemenin kamu sistemi içinde ciddi sorunlar yaratabileceğini ileri sürerek “kamunun içine dinamit konuluyor” ifadelerini kullandı ve tüm kesimleri uzlaşıya davet etti.

Girne’deki yeni hastanenin açılışına değinen Besim, kanser tanısı konulan bir kişinin ileri tarihli randevu alabilmesini sağlık sistemindeki aksaklıklara örnek olarak gösterdi.

Bir başka örnekte ise Besim, LAÜ’ye kayıtlı bir market çalışanının HIV pozitif çıktığını ancak süreç devam ederken kişinin sınır dışı edildiğini, bu nedenle temaslı takibinin yapılamadığını ifade etti.

Gece kulüplerinin denetimi ve çalışma izin süreçlerine de değinen Besim, ilgili bakanlıkların bu alanlarda ne zaman denetim yaptığının belirsiz olduğunu söyledi.