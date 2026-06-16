Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan muhalefet milletvekilleri “hükümetin icraatları ve seçim tarihi” konularında eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, 7-10 Haziran tarihlerinde Kırgızistan’da katıldığı Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı’na ilişkin çalışma raporunu okudu.

Ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi. Bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat “Seçim Öncesi Son Çırpınışlar ve Ünal Bey’in Dev Aynası” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

-Talat: “Ne yaparsanız yapın CTP hükümeti kurulacak”

Başbakan Ünal Üstel’in dünkü Meclis oturumunda “hodri meydan çekmesine” değinen Talat, aylardır bir an önce sandık kurulması gerektiğini anlattıklarını söyledi. Üstel’i tavrını “çok kötü bir oyunculuk” olarak değerlendiren Talat, Üstel’in memleketi kilitleme pahasına bir strateji yürütmeye çalıştığını kaydetti.

CTP’nin en örgütlü güç olduğunu ve seçim tarihi konusunda her türlü modele hazır olduğunu vurgulayan Talat, “Her ne yaparsanız yapın Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti kurulacak.” dedi.

İki seçimin bir arada yapılmasının CTP aleyhine olmayacağını belirten Talat, bunun oy veren yurttaşın iradesinin yansıması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açısından sıkıntı yaratacağını kaydetti. Talat, kendilerinin halkın iradesinin sağlıklı bir şekilde yansıyabilmesini ve kurumların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesini istediklerini söyledi.

Üstel’in kime “hodri meydan çektiğini” soran Talat, “Başbakan YSK’ya mı vatandaşa mı yoksa DP ile YDP’ye mi hodri meydan çekti?” dedi.

Mevcut hükümet döneminde yapılan atamalara değinen Talat, hükümetin yıllık ortalama 96 atama ve görevden alma işlemi yaptığını; bu rakamın geçmiş hükümetlerin ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek rakamları paylaştı.Talat, bazı bakanlıklar özelinde yapılan atamalarla ilgili rakamları da paylaştı.

Ülkeye doğal gaz gelmesine ilişkin anlaşmayı imzalayacağını söyleyen Hükümete seslenen Talat, CTP iktidarının bu anlaşmayı çok daha iyi şekilde yapacağını söyledi.

Hükümetin 30 okul yaptığı söylemini de yalanlayan Talat, bunların bir kısmının iş insanları tarafından yapıldığını, bir kısmının mevcut okul tadilatları, bir kısmının ise konteyner derslikler olduğunu anlattı. CTP’li belediyelerin Eğitim Bakanlığı’ndan fazla eğitim yatırımı yaptığını savunan Talat, bu yatırımları sıraladı.

Yeni hastane açılması konusunun da “yılan hikayesine” döndüğünü kaydeden Talat, “Bırakın, yapabilen gelsin ve yapsın.” dedi.

-Çavuş: “Sadece CTP belediyeleri mi katkı koyuyor?”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yanıt vermek üzere söz aldı.

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın CTP’li belediyelerin faaliyet raporunu okuduğunu ifade eden Çavuş, iki yıldır CTP’nin hayal bile edemeyeceği projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Dün Başbakan’ın halkın seçim değil icraat istediğini söylediğini anımsatan Çavuş, Talat’ın atama ve görevden almalarla ilgili eleştirilerine CTP iktidarının da 40. gününde bakan değiştiğini söyledi ve bakan değişmenin icraatlarda herhangi yanlış olduğu anlamını taşımadığını vurguladı.

“Sadece CTP belediyeleri mi katkı koyuyor?” diye soran Çavuş, UBP’li belediyelerin de yatırımlarının ortada olduğunu belirtti.

Talat’ın doğal gaz anlaşması ile ilgili sözlerine de değinen Çavuş, “Alın bunu bitirin desek bitiremezsiniz. Suyu bitiremediğiniz gibi…” dedi.

Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in “hodri meydanının” CTP Başkan'ına olduğunu da ekledi.

-Çavuşoğlu: “40 seneden beridir yapılanların toplamından fazla yatırım yaptık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Ongun Talat’a yanıt vermek üzere söz aldı. Çavuşoğlu, 30 okulu iş insanları ve belediyelerle birlikte yaptıklarını söyledi.

Belediyelerin katkısını kendisinin de her yerde söylediğini ve kendilerine teşekkür ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, iş insanları, hayırseverler, belediyeler ve okul aile birlikleri ile basit bir telefon görüşmesiyle dostane şekilde iş yaptıklarını belirtti. Çavuşoğlu, CTP’li belediye başkanları ile de aynı şekilde, beraber ülkeye hizmet ettiklerini vurguladı. Çavuşoğlu, eğitime hizmet eden, halkına katkıda bulunan herkesi alkışladığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ülkede 40 seneden beridir yapılanların toplamından fazla yatırım yaptıklarını da söyledi.

-Talat: “CTP suyu doğru modelle ülkeye getiren partidir”

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, su anlaşmasında Ömer Kalyoncu’nun imzası olduğunu hatırlatarak, “Bizim yaptığımız işi bize ‘karşı çıktınız’ diye mi yutturacaksınız?” diye sordu. Talat, “CTP suyu doğru modelle ülkeye getiren partidir.” dedi.

CTP’nin eğitimde tam günde pilot uygulamaya geçtiğini de hatırlatan Talat, “Neden bunu devam ettirmediniz? Geldiniz ve hepsini bozdunuz.” dedi.

“Bu memlekette çakılı hangi çivi varsa CTP’nin payı vardır.” diyen Talat, doğal gaz gelmesine ilişkin anlaşma konusunda “Bırakın CTP doğru modelle bunu imzalasın.” dedi.

Yerinden söz alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Su anlaşmasında doğru model kayıp kaçak oranlarını ortadan kaldıracak model miydi?” diye sordu.

-Şahali: “30 okulun içinde Eğitim Bakanlığı’nın 30 kuruşu yoktur”

Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümetin Kabusu Sandık” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümetin sandıktan ödünün koptuğunu söyleyen Şahali, bir konuşmaya herkesin cevap vermesini “artistik” olarak niteledi.

Enerji, sağlık alanlarında halkın kaynakları ile yapılmış bütün projelerin altında CTP’nin imzası olduğunu söyleyen Şahali, “Bununla rekabet edemezsiniz.” dedi. Şahali, CTP’nin bu alanlardaki icraatlarını anlattı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “30 okul yaptıklarına ilişkin söylemine değinen Şahali, “30 okulun içinde Eğitim Bakanlığı’nın 30 kuruşu yoktur.” ifadelerini kullandı.

“Siz seçimden korkuyorsunuz.” diyen Şahali, 6 ay sonraya “hodri meydan” denmesinin bir anlamı olmadığını vurguladı. 6 Aralık tarihinden kendilerinin önceden haberi olduğunu belirten Şahali, hükümet kanadına ithafen “Sizin ötücü kuşlarınız bize haber veriyor.” dedi.

Hodri meydan diyenin görevde bulunduğu dönemde yerel seçim, ara seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere üç defa seçim kaybettiği vurgulayan Şahali, “Kendinize güveniniz varsa niye hala hiçbir gerekçe göstermeden bürokrat değişiyorsunuz, beraberinizde çalışan bürokratları emniyete alacak şekilde yasalarla niye oynuyorsuz?” diye sordu.

Şahali, komitede geçici personele iş güvencesi sağlama adına bir yasa görüşüldüğünü de aktararak, bu yasanın atasının altında CTP’nin imzası olduğunu, 2017 yılında kendilerinin bu yasa önerisini verdiklerini söyledi. Şahali, Hükümetin seçime giderken geçici personeli istismar etme niyetinde olduğunu da savundu.

Hükümetin seçim mevzuatını değiştirecek öneriyi de gündeme getirdiğini anımsatan Şahali, “Seçime 5 kala seçim mevzuatıyla oynanmaz.” dedi.

Şahali, 60 gün sonra genel seçime gidilmesi çağrısında da bulunarak, Hükümetin seçime gidecek cesareti olmadığını söyledi.

-Dinçyürek: “En fazla icraat yapan hükümetiz”

Şahali’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, CTP milletvekillerinin iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

CTP’nin yapılan icraatları itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden Dinçyürek, CTP döneminde yapılan bazı yatırımların da kamu kaynakları ile yapılmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklarla yaptıkları yatırımları sayan Dinçyürek, Erkut Şahali’nin hastanelerin kaynağı değil bitiş tarihine ilişkin eleştiri yaptığını söylemesi üzerine iki isim arasında gerginlik yaşandı.

Şahali’nin Güzelyurt’ta yeni hastanenin ne zaman hasta kabul edeceğini sorması üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek “Çok yakında” yanıtını verdi.

“Biz ne yaptığımız da ne yapmayı planladığımızı da biliyoruz.” diyen Dinçyürek, hükümetin ülkeye çok fazla hizmet verdiğini, en fazla icraat yapan hükümet olduklarını söyledi.

Sadece binaya değil teknolojiye de büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Dinçyürek, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Muhalefetin hükümetin tüm icraatlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını yineleyen Dinçyürek, “’Biz geldiğimizde daha fazlasını yapacağız’ deyin da görelim. Hodri meydan buradadır” dedi.

-Şahali: “TC destekli projeler TC yaptı diye oldu”

Şahali yeniden söz alarak, kendisinin “niye hala hiçbir gerekçe göstermeden bürokrat değiştirdiklerini ve beraberlerinde çalışan bürokratları emniyete alacak şekilde yasalarla niye oynadıklarını” sorduklarını hatırlattı.

Şahali, Türkiye Cumhuriyeti destekli projelerin mevcut hükümet yönetimde olduğu için değil Türkiye yaptı diye olduğunu; başka hükümet görevde olsa da bu projelerin yapılacağını da vurguladı.