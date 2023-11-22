Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2023 yılında yapacağı mali yardımlar için yarından itibaren başvuru kabul edeceğini duyurdu.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurular 23-30 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Derneklerin 1 Haziran 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili 2 proje ile başvuru yapabilecekleri, bu projelerden sadece bir tanesinin yurt dışı projesi olabileceği belirtildi.

Açıklamada, geçmiş projeleri ile ilgili işlemlerini tamamlamayan derneklerin başvuru sürecinde bu projeleri ile ilgili evrakları Kültür Dairesi’ne ibraz ederek geçmiş projelerini kapatabilecekleri ve ardından da başvuruda bulunabilecekleri vurgulandı.

Sunulacak bir adet projenin toplam maliyeti (gerçekleşme bedeli) en fazla 200.000TL, iki proje için talep edilecek toplam katkı miktarı da en fazla 100,000 TL olabilecek.

Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, dernekler tarafından sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyetinin (Projenin gerçekleşme bedelinin), Kültür Dairesi’nin bu amaçla kullanılacak toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırıldığı ve ilgili bütçe kaleminin de 1,000,000TL olduğu duyuruldu.

Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarının toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığından, derneğin 2 veya 1 proje ile başvurmasına bakılmaksızın, bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarının üst limitinin de 100,000 TL olacağına dikkat çekildi.

-Başvuruların güncel formlarla yapılması gerek

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, başvuru ile ilgili evrakların 2023 yılı için güncellendiği ve başvuruların güncel formlarla yapılması gerektiği vurgulandı.

Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren Başvuru Rehberi 2023 ile Başvuru Formu 2023 ve Proje Kabul Formu 2023 isimli dokümanlar kultur.gov.ct.tr adresinden indirilebilmekte olduğu ve Kültür Dairesi’nin [email protected] adresine e-posta gönderilerek talep edilebileceği ve başvuruların bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğine işaret edildi.

Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

Son başvuru kabul tarihinin 30 Kasım 2023 olduğu belirtilen açıklamada, başvuruların kapalı zarf usulünde alınacağı ve eksik teslim edilen başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacağı da vurgulandı.