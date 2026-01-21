Mutfakların vazgeçilmezi kabartma tozunun kullanım alanı sadece hamur işleriyle sınırlı değil.

Son dönemde birçok kişi yatağının altına bir kap kabartma tozu koymaya başladı.

Meğer bu basit hile, uyku kalitesinden oda hijyenine kadar her şeyi değiştiriyormuş...

İşte yatağın altına kabartma tozu koymanın şaşırtıcı etkisi…

ODANIN HAVASINI VE ENERJİSİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Kabartma tozu, doğal bir koku emici ve nem çekicidir. Yatağınızın altına koyacağınız bir kap kabartma tozu, gece boyunca odadaki fazla nemi hapseder ve kötü kokuları nötralize eder.

Daha temiz ve taze bir havada uyumak, akciğerlerin daha rahat dinlenmesini sağlayarak derin uyku evresini uzatır.

Yatağın altı, tozun ve statik elektriğin en çok biriktiği noktadır. Karbonatın yapısı, odadaki statik enerjiyi dengelemeye yardımcı olurken, yatağın çevresindeki mite (toz akarı) oluşumunu baskılar.

Alerjik bünyeler için bu durum, gece boyu burun tıkanıklığı yaşamadan deliksiz bir uyku demektir.