Uzmanlar Cildin Kolayca Morarmasının Sebebini Açıkladı
Günlük hayatta fark edilmeyecek kadar hafif çarpmaların bile belirgin morluklara yol açması çoğu kişi için sıradan bir durum gibi görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo, basit bir hassasiyetten çok daha fazlasına işaret edebilir. Yapılan değerlendirmeler, cildin kolay morarmasının arkasında beslenme alışkanlıkları ve bazı vitamin eksikliklerinin yer alabileceğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar, hafif darbelerle bile oluşan belirgin morlukların çoğu zaman göz ardı edilen bir nedene işaret edebileceğini belirtiyor.
Yapılan değerlendirmelere göre bu durum, dengesiz ve yetersiz beslenmeyle doğrudan ilişkili olabilir.
Ciltte görülen mavi, mor ya da kahverengi renk değişimleri; cildin altındaki küçük kan damarlarının zarar görmesi ve çevre dokulara kan sızması sonucu ortaya çıkıyor. Morarma genel olarak normal kabul edilse de, sık ve kolay şekilde oluşması bazı vitamin eksikliklerinin habercisi olabiliyor.
Paris’te görev yapan naturopat Lydie Palmieri, Vogue’a yaptığı açıklamada, kolay morarmanın özellikle ciddi C vitamini eksikliğine işaret edebileceğini vurguladı.
Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göre, gelişmiş ülkelerde C vitamini eksikliği nadir görülse de, yetersiz beslenen bireylerde bu eksiklik diğer temel vitamin ve minerallerle birlikte ortaya çıkabiliyor.