Palmieri’ye göre C vitamini, cilt ve bağ dokusunun sağlığı için kritik bir rol oynuyor ve eksikliği durumunda damarlar daha hassas hale gelebiliyor.

C vitamini; brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzelerin yanı sıra çilek, guava ve turunçgillerde yoğun olarak bulunuyor. Antioksidan özellik taşıyan bu vitamin, dokuların onarılmasına katkı sağlarken demir emilimini de destekliyor. Ancak insan vücudu C vitaminini kendi başına üretemediği ya da depolayamadığı için düzenli olarak besinlerle alınması gerekiyor.

Mayo Clinic verilerine göre, kadınlar için günlük yaklaşık 75 miligram, erkekler için ise 90 miligram C vitamini alınması öneriliyor. Uzmanlar, bu ihtiyacın mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelerle karşılanmasının daha etkili olduğunu belirtiyor. Takviye kullanımında ise günlük miktarın 2 bin miligramı aşmaması gerektiği hatırlatılıyor.