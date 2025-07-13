(Kamalı Haber)- "Bularak Sirkat ve Sahtekârlıkla Mal Temini" suçlarından tutuklanan zanlı Basil KIwer mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 16 Haziran 2025 tarihinde, saat 22:20 raddelerinde, Ortaköy'de, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, bir şahsın düşürmüş olduğu banka kartını bularak sirkat ettikten sonra Lefkoşa'da faaliyet gösteren 2 farklı market ile bir adet benzin istasyonundan, toplam 3.200 TL değerinde mal temin edip, müştekiye ait kart ile ödeme yaparak, sahtekârlıkla mal ettiğini söyledi. Polis, müştekinin aynı gün kartını kaybettiğini bildirdiğini, olay mahalli çevresinde bulunan kamera kayıtlarından yapılan incelemede, zanlının bahse konu suçları işlediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 12 Temmuz tarihinde Metehan sınır kapısından ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.