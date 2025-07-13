(Kamalı Haber)- Akıncılar bölgesinde meydana gelen Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Hüseyin Ademgil mahkemeye çıkarıldı. Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ebrar Kiriş , mahkemeye olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz 2025 tarihinde, saat 23:15 raddelerinde, Gaziler - Akıncılar köyleri arasındaki anayolda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyon esnasında, ışıkları kapalı bir vaziyette şüpheli bir şekilde toprak araziden çıkan siyah renk KL 439 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Ademgil'in kendisine yapılan dur ihtarlarına uymayıp, Akıncılar köyü istikametine doğru kaçarak 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarından ayrılarak Güney Kıbrıs'a geçtiğini söyledi. Polis,zanlının 12 Temmuz 2025 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.