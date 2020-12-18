Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Aslında bu yazı bir güvensizlik yazısı filan değildir…

Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir kurul oluşturulmuştur, bizim de onlara güvenmekten başka bir çaremiz yoktur!

Ancak son günlerde alınan bazı çelişkili kararlar artık bu kurulun da sorgulanması gerçeğini ortaya koymaktadır…

Geçtiğimiz pazartesi akşamı üst kurul yine önemli kararlar üreterek Sağlık Bakanlığının bilgisine getirildi ve bakanlık ta bunu onayladı!

Ancak gece geç saatlerde Sağlık Bakanlığı ikinci bir açıklama yaparak yasaklar listesine gece kulüplerini de ekledi…

Üst kurul bar ve meyhaneleri kapatma kararı alırken gece kulüplerini niçin unutmuştur?

Ya da üzerlerinde belirli çevrelerden bir takım baskılar mı oluşturulmuştur…

Zira alınan kararlardan hemen sonra meyhane ve bar işletmecileri bu karara tepki gösterdikten sonra mı yeni bir karar üretilerek yasaklı listesine gece kulüpleri de eklenmiştir!

Bu işi madem ki ilim insanlarına bıraktık bu çelişkiyi de lütfen bilimsel açıdan bize açıklasınlar ki biz de tatmin olalım…

Umarız biz haksız çıkarız!

…

Güney’de çalışan işçiler konusu…

Üst kurul onların da Güney’e geçmelerine yasak getirdi!

Onlar da can havli ve tabi ki ekmek parası derdine düşüp sokağa inince bu kez hükümet geri adım atmak zorunda kaldı…

Güney’de çalışacaklar ama evlerine gitmeyecekler!

Karantinada kalacakları ücreti de devlet ödeyecek…

Anlayacağınız üst kurulun aldığı bir karar daha bozulmuş oldu, yeni bir karar üretildi!

Burada üst kurul yanlış bir karar mı üretmişti?

Yoksa hükümet baskıyı görünce kurulun kararını değiştirmek zorunda mı kalmıştı…

Özellikle Sağlık Bakanı Pilli, sürekli olarak diyor ya;

“Üst kurul ne karar verirse onu uygularız” diye…

Bu da fazlasıyla çelişkili bir durumdur!

Aynı zamanda da sorgulanmalıdır…

…

Üst kurulun bir kararı daha tartışma konusu oldu…

Kurul toplu taşıma araçlarında apart kullanılması kararı aldı!

Ama bu işin uzmanları Makine Mühendisleri Odası bu karara karşı çıkarak, apart değil, siperlik kullanılmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden bir açıklama yayınladı…

Kararı alanlar bilim insanlarıydı ama, bir de olayın teknik kısımları var, sanırız bu dikkate alınmadı!

Demek ki bize göre kurulda bir takım eksiklikler vardır…

Sadece bilim adamlarıyla bu iş mümkün olmuyor, kim bilir belki de genişletilerek teknik insanlar ve uzmanlar da bu işin içine dahil edilmelidir!

Başta da dedik ya, bu yazı güvensizlik yazısı filan değil zaten böyle bir hassas dönemde de bunu kendimize yakıştırmayız…

…

Biz bir basın mensubu olarak kurula güvenmek istiyoruz…

Ama onlar da onları belirleyen hükümet de konuya daha geniş bir açıdan bakarak hataları en aza indirmek gerekçesiyle kurulu ve üyelerini bir kez daha masaya yatırmalıdır!

Zira yerel vakalardaki artış toplumun genelini tedirgin eterken, bu işin de şakasının olmayacağı gerçeğiyle yüzleşmek gibi bir zorunluluğumuz vardır.

Eğer bunu göz ardı edersek süreci başarılı olarak yorumlamak yerine bundan böyle tam tersi yorumlara neden olmamak için!

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Kudret ÖZERSAY, muhalefete indikten sonra en sert açıklamalarınızdan birini dün meclis kürsüsünde yapıp en azından içinizi dökmüş oldunuz. Muhalefet bu yüzden iyidir, ayrıca size ve partinizi de iyi gelecek sanki değil mi?

…

Sayın Ali PİLLİ, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı son kararlar yine son dakika kararıyla değiştirilince kafalarda da çeşitli sorular oluşmaya başladı. Bu da vatandaşı ve karardan etkilenenleri haliyle rahatsız ediyor, bakalım nasıl bir formül üreteceksiniz?

…

Sayın Ersin TATAR, KKTC’de 28 belediyenin hayli fazla olduğunu söyleyip hassas bir konuya parmak bastınız da acaba bunu ülkenin başbakanı iken niye gündeme getirmediniz bu da ayrı bir tartışma konusu olsa gerek değil mi?

…

Sayın Rauf DENKTAŞ, sosyal medyada kapak fotoğrafınızı üst seviyedeki askeri erkan ile paylaşmanız epey merak konusu olmuş. Burada acaba birilerine kapak olsun diye mi böyle bir kareyi seçip mesaj vermeye çalıştınız?

…

Sayın İzlem GÜRÇAĞ, partinizin Girne örgütleri Meclis başkanlığının size verilmesi için ciddi bir çalışma başlattılar. Bakan olamadınız ama pek ala ki meclis başkanlığı da size hayli yakışacaktır. Meclise bir kadın eli mutlaka değmeli!

…

Sayın Arda GÜNDÜZ, yeniden müzik yasağı gelince müziğin nasıl olur da covidi tetiklediğini araştırmak için ciddi bir bilimsel çalışma başlatmışsınız. Mantıklı bir cevabını bulursanız kamuoyuyla da paylaşın ki fikir ve zikir sahibi olalım…

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Sayın İbrahim BENTER, coronavirüsün ilacının bulunması konusundaki açıklamalarınız sadece ülkemizde değil Türkiye ve diğer ülkelerde de büyük yankı yaratmış. Umarız ilacın KKTC’ye en erken bir zamanda ulaşması da sağlanır.

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Sayın Perihan AZİZ, son haftalarda ciddi bir rahatsızlıkla mücadele ettiğinizi üzüntü ile öğrendik büyük geçmiş olsun. Ankara’da devam eden tedavi sürecini güçlü bünyenizle atlatacağınızdan kuşkumuz yoktur, dualarımız sizinledir…

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Sayın Gürel CANTAŞ, nihayet birisi gönlünüzü çalmış ve çok yakında nikah masası için hazırlıklar başlamış. Birbirinize epey de yakışmışsınız bir ömür boyu mutluluklar dileriz, Allah bozmasın…

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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, Girne Belediyesi zabıtasının sağlık denetimleri bölge halkına da güven veriyor. Vatandaş özveri ile çalışan belediye çalışanlarını onurlandırmanızı isteyen mesajlar gönderiyor, değerlendirmekte yarar görüyoruz…

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HAKLARA HALEL GELMEKSİZİN

Müvekkilim T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited’ten almış

olduğum talimata atfen aşağıdaki hususları tarafınıza bildiririm:

İmtiyaz sahibi ve/veya Genel Yayın Yönetmeni olduğunuz ve gerek basılı gerekse dijital

olarak yayın yapan Kıbrıs Manşet isimli gazetede ve/veya internet haber sitesinde 16.12.2020

tarihinde “T&T’ye Tasfiye Şoku” başlığı altında yapmış olduğunuz yayının maksatlı ve/veya

yanlı ve/veya yanıltıcı olduğu müvekkilimin hukuki durumu ve/veya faaliyetleri hakkında

spekülatif ve/veya gerçek olmayan iddia ve yorumlar içerdiği ve en vahimi görülmekte olan

bir dava hakkında mahkemeyi etki altında bırakmaya yönelik kötüniyet içerdiği

görülmektedir. Şöyle ki;

Mezkur yayında müvekkilim şirket hakkında bir tasfiye istidası dosyalandığından

bahsedilmekle birlikte; bu istidayı, müvekkilim şirket hakkında uzun yıllardır pek çok dava

açan ve tamamen kendi maddi menfaatleri çerçevesinde taleplerde “Terminal Yapı” isimli

şirketin dosyaladığı bilgisi gizlenmiştir. Bahse konu şirket, yıllardır bir takım iddia ve

taleplerle müvekkilim hakkında davalar ikame etmektedir ve bu davaların tüm mahkeme

huzurunda askıdadır.

Bahse konu yayında iddia ettiğiniz, müvekkilim şirketin şu anda tasfiyede olduğu iddiası

tamamen gerçek dışı olduğu gibi; müvekkilim hakkında zem ve kadih teşkil eden ağır bir

saldırıdır. Henüz daha duruşması bile başlamamış bir tasfiye istidasının dosyalanmış

olmasının tasfiyeyi başlatmış olduğu ve müvekkilim şirketin tasfiye halinde olduğu şeklindeki

yorumlar “hukuki gaf” olarak nitelenemeyecek kadar açık bir kötüniyet içermektedir.

Hele ki, mahkemenin müvekkilim şirkete acil olarak geçici bir tasfiye memuru atamasının

beklendiği yönündeki içerik, görülmekte olan bir dava hakkında mahkemeye etki edici nitelik

taşımaktadır ki, bu sadece hukuka ve ahlaka aykırı olmayıp; aynı zamanda yasal mevzuat

tahtında suç teşkil etmektedir.

Ercan gelirlerinin buhar olmaması için, havaalanı gelirlerinin mahkeme kontrolündeki bir

hesaba yatırılmasının sağlanmasının beklendiği yönündeki iddia da aynı şekilde hem

mahkemeye etki etmeye yönelik bir içerik; hem de hiçbir temel ve dayanağı olmayan gerçek

dışı bir iddiadır.

Bu iddiaları, tamamen mezkur yargılamada yer alan taraflardan birine haksız bir avantaj

yaratmak için kurguladığınız ve basın etik ve ahlakından yoksun bir yayın yaptığınız

aşikardır.

Hakkınızda yargısal işlem başlatmak dahil müvekkilimin tüm haklarını saklı tutarak Fasıl 79

Basın Yasası’nın 24. maddesi uyarınca bu metni “düzeltme ve cevap” olarak “hiçbir şey

ilave etmeksizin veya eksik bırakmaksızın, aynen düzeltmeye konu yayının gazete ve/veya

haber sitesinde yayımlandığı sayfa, sütun ve puntolarla”, yayınlanmasını talep ederiz.

Hasan Esendağlı

(T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi

ve Ticaret Şirketi Limited Tarafından Avukat)