Özkayalar: “En sık görülen 5 kanser türü arasında olan lenfomada erken ve doğru tanı tedavinin en önemli kriteri”

Bugün 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu Üyesi Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Hanife Özkayalar, günle ilgili açıklamasında lenfositlerin kontrolsüzce çoğalmasıyla gelişen hastalığın görülme sıklığının dünyadaki gibi KKTC’de de artış gösterdiğini belirtti.

Ülkede en sık görülen 5 kanser türü arasında olan lenfomanın erken ve doğru tanısının tedavinin belirlenmesindeki en önemli kriter olduğunu vurgulayan Özkayalar, açıklamasında KKTC Kanser İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Merkezi’nin (KİDEM) bu konudaki verilerini de paylaştı.

-KKTC verileri

Buna göre 2020’de erkeklerde 100 binde 8,2 olan Lenfoma insidansı, 2021’de 9,9’a, kadınlarda 6,8 olan söz konusu oran 2021’de 11,1’e yükseldi.

Rakamları değerlendiren Hanife Özkayalar, “Bizim ülkemizde de lenfoma sıklığı dünya verilerindeki gibi artış gösterdi. Lenfoma, kadın ve erkek cinsiyette en sık görülen 5 kanser arasındadır.” dedi.

-“Ülkede kanser vakaları arttı”

Ülke nüfusuna ait rakamların net bilinmediğini ancak hem nüfus artışı hem de toplum sağlığı için önemli bir hastalık grubu olan kanser vakalarının arttığını kaydeden Hanife Özkayalar, bunu mevcut ve kısıtlı verilerde de görüldüğünü dile getirdi.

“Erken tanı ve etkin tedaviye zamanında ulaşabilmek kanser hastaları için çok önemlidir.” diyen Özkayalar, ülkedeki sağlık politikalarıyla yatırımların bu veriler, artış oranları ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini vurguladı.

-Dünyada vaka sayıları

Açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü Globocan tarafından yayınlanan 2022 verilerine de işaret eden Hanife Özkayalar, 2022’de dünyada Hodgkin Lenfoma (HL) için 82 bin 468, Non - Hodgkin Lenfoma (NHL) içinse 553 bin 389 yeni vaka bildirimi yapıldığını söyledi.

Lenfomanın Hodgkin Lenfoma (HL) ve Non - Hodgkin Lenfoma (NHL) olarak iki ana gruba ayrıldığını, bu ayrımı belirleyen en önemli kriterin kanserin geliştiği hücrenin özellikleri olduğunu belirten Özkayalar, hastalığın tipinin başlangıç yaş grubunda, tutulum yerlerinde ve klinik gidişlerde de farklılık yarattığını kaydetti.

-En sık görülen klinik semptomlar

Hanife Özkayalar, hastalığın en sık görülen klinik semptomlarının boyunda, koltuk altında veya kasıkta ağrısız lenf bezi şişliği olduğunu, bununla birlikte kişide gece terlemeleri, sebepsiz kilo kaybı, yüksek ateş, halsizlik gibi başka hastalıklarda da olabilecek bulgular görülebildiğini dile getirdi.

Tanının büyüyen lenf bezinden alınan biyopsinin patolojik incelenmesiyle konulabileceğini kaydeden Özkayalar, “Erken ve doğru tanı hastalığın tedavisinin belirlenmesindeki en önemli kriterdir.” dedi.

-Tedavi seçenekleri

Lenfomalarin tedavisinin hastalığın tipine (HL veya NHL), yaygınlığına (evresi), hastanın yaşı ve genel durumuna bağlı olarak belirlendiğini ifade eden Özkayalar, tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve kök hücre nakli bulunduğunu da söyledi.