Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda bugün saat 11.30 sıralarında yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 150 adet küçükbaş hayvan kellesi ve 37 kilo kuyruk yağı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan K.N.’nin (E-64) kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 150 adet küçükbaş hayvan kellesi ve 37 kilo kuyruk yağı bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de uyuşturucu

İskele’de Lokum çemberi ile Mücahitler çemberi arasındaki ana yolda bugün saat 11.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yol kenarında park halindeki bir araçta şüpheli görülen Y.B. (E-30), H.M.G. (E-30) ile M.E.K.’nin (E-27) üzerinde ve ilgili araçta yapılan aramalarda, M.E.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Tüm şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de sahtekarlıkla 1100 ABD doları alan şahıs aynı yöntemle başka birinden de 200 ABD doları ile 200 Stg aldı

İskele’de, mayıs ayı içerisinde gerçekte kendisine ait olmadığı halde, iş yeri sahibi olduğunu ve kendi iş yerinde çalışma izni çıkaracağı yönünde iki ayrı şahsa yalan beyanda bulunarak, ilgili şahıslardan sahtekarlıkla 1100 ABD doları para temin eden ve tutuklanan O.K.’nin (E-54) yürütülen ileri polis soruşturmasında 2025 yılı içerisinde yine aynı yöntemle başka bir şahıstan daha toplam 200 ABD doları ile 200 Stg para temin ettiği tespit edildi. Polis soruşturması devam ediyor.