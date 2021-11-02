Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizim Berber Mahmut da UBP’nin kurultay üyesidir…
Seçim önceleri bana da danışır kime oy vermesini gerektiğini sorar!
Kesinlikle karışmam…
Elini vicdanına koy kararını kendin üret diye söylerim hep!
Bize de bu yakışır zaten…
Kurultay öncesi elinde ustura tıraş ederken yine sordu!
Yine karışmam dedim…
O zaman kurultayda oy kullanmayacağını söyledi, sen bilirsin dedim!
Zaten hasbelkader üye yapılmıştı, sağ görüşe sahip olduğu için de üyelik teklifini kabul ettiğini ifade etti…
Dün yine geleneksel pazartesi tıraşında sohbetteydik!
İtiraf etti;
Kurultaya gitmeyecektim ama Binali Yıldırım adını duyunca gitmek ihtiyacında bulunduğunu söyledi…
Anadolu’dan gelip burada esnaf olan, 3 çocuk Tayyip beyin dediği gibi 3 çocuk yapan Berber Mahmut’un Binali Yıldırım ile ne alıp veremediği olabilir ki?
Adam burada ekmek derdinde…
Ama asıl sorun Binali Yıldırım filan değildi!
Gerekçesi siyasi iradeye müdahaleydi çünkü…
Sıradan bir esnaf ama!
Haysiyetli, gururlu ve onurlu bir davranış…
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UBP’nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kurultay sonucu olarak binin üzerinde farkla ilk turda kazanacağını tahmin ediyordu…
Tahmininin de ötesinde 2 Bin 500’e yakın bir fark yaparak genel başkanlık koltuğuna oturdu!
Bunu fazlasıyla önemsemelidir…
Çünkü partilinin mesajı önemlidir!
Birinci mesaj irade ikinci mesaj da partinin yeniden yapılandırılması isteğidir…
Partiyi rant olarak görenlerin dışında gerçekten partili olanlar Sucuoğlu’ndan artık değişim ve yeniden yapılandırma istemektedir!
Çünkü UBP yıllardan beridir hep ülkenin birinci partisi konumunda olmuş ama bunu ülke menfaatlerinde başaramamıştır…
Milliyetçilik ve vatanseverlik tamam da artık savaş tamamen ekonomik savaş haline dönmüş ve Kıbrıs Türkünü ezip elemiştir!
Dün hükümet kurma görevini alan Sucuoğlu da yaptığı konuşmasında ‘ekonomi, ekonomi, ekonomi’ diyerek bu gerçeği idrak ettiğini göstermiştir…
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Dün gece yarısından itibaren konuşulan konuların başında bundan sonra ne olacağı tahminleri ve tavsiyeleri gelmektedir…
Burada partililer ikiye ayrılıyor;
Yine makam ve mevki peşinde olanlar ki onlar hep vardır amaçları partinin ve ülkenin yararından daha ziyade kendi kişisel menfaatleridir…
Hükümetin bir an önce kurularak saltanatlarının sürmesini isteyenlerdir!
Buna UBP’nin yamyamları da diyebilirsiniz…
Diğer aklı selim olanlar ise bireysellikten çok öte toplumsal değerleri ön plana çıkarmaktadırlar!
Doğru olan da budur…
Birçoğu diyor ki;
Siyasette kirlilik hat safhaya kadar çıkmışken bu kez en azından eğer seçim olacaksa bir teknokrat hükümet kurulsun…
Bunun Türkçesi şudur;
Siyasilerin makam aşkından bıktık, en azından yeniden ayağa kalkıncaya kadar bakanlık makamlarında işin uzmanları ve bilenler bulunsun…
Hatta bu konuda tüm muhalefet partileri ile işbirliği yapılabilir, bir seferberlik ruhuyla partisel çıkarlar bir yere konup, toplumsal sorunlara odaklanılır!
İçinde bulunduğumuz ortam da zaten bunu gerektirmektedir…
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Gittiğimiz yol, yol değildir hemen her kesim bunu kabul etmektedir…
Şimdiye kadar hükümetlerin izlediği politikalar salgının da etkisiyle elimizde patlamış ve mutsuz bir çoğunluk oluşmuştur!
Ekonomik sıkıntılar salgın döneminde fazlasıyla kendini göstermiş ama bir kesim ezilirken, eli değil başı taşın altında kalırken, belli bir kesimin yaşamında olumsuz hiçbir değişiklik yaşanmamış, toplumsal sıkıntılar paylaşılmamıştır…
Bu da hem devlete hem de hükümete zaten çok da olmayan güveni daha da zedeleyerek sosyal devlet anlayışına ters düşen bir tablo ortaya çıkmıştır!
İşte eğer hükümet kurabilirse Sucuoğlu büyük ihtimalle Başbakan olacaktır ama işi de hiç kolay olmayacaktır…
Onun için kendisine çağrımızdır;
Bu işin şakası artık kalmamıştır, sosyal patlamalar ki yaşanmaya başlamıştır, yelpazeyi geniş tutarak gereğini yapmalıdır…
Tabi ki tercih ve seçim kendisinindir!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, artık bugünden itibaren en fazla dikkat edeceğiniz kişiler yamyamlar olacaktır. Zira daha düne kadar sizin aleyhinizde konuşurken şimdi ansızın en büyük destekçiniz gibi görülmeye başladılar. Bu arada muhalefetin de desteklediği teknokrat hükümet çalışmalarına yönelebilirseniz ülkenin hayrına olacaktır…
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Sayın Mehmet HARMANCI, CTP içinde yerel seçimlerde sizinle işbirliği yapılmasını isteyen partililerin her geçen gün arttığını biliyor muydunuz? Yakın bir zamanda kapınızı çalacaklarını da duyduk hazır olmakta yarar görüyoruz.
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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, siyasi hırslar nedeniyle yapılan çakma üyeler konusu sizde kırbaç etkisi yarattı ve Sucuoğlu’nun farklı kazanmasında önemli bir unsur oldunuz. Bundan böyle izleme ve denetleme görevi de sizdedir, gözleri dört açmak gerek değil mi?
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Sayın Derviş EROĞLU, UBP’li bazı üyeler kurultay salonunda sürekli kulaklarınızı çınlattılar. Kimisi müdahale etmediğinizi konuşurken kimileri de son günlerde telefonu elinizden düşürmediğinizi ve sürekli oy istediğinizi iddia ettiler. Neyse ki geldi geçti ve partide demokrasi galip gelmiş oldu…
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Sayın Savaş ATAKAN, uzun bir süredir yıldızınızın paylaşmadığı ve muhalif olduğunuz adaya kurultayda tam destek verince hem kafalar karıştı hem de tepki ile karşılandı. Siyasette dün dündür bugün de bugün kuralının geçerli olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, siyasette bir şeyi söylerken bir değil birden çok daha fazla düşünmek gerekir. Şu sıralar yine acemi bir siyasetçi gibi fevri davranıyorsunuz sonra da her zaman olduğu gibi arşivler ortaya dökülüp zor durumda kalıyorsunuz. Hükümetten çekilip dışarıdan destek kararına siz inandınız mı acaba?
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Sayın Sunat ATUN, kurultayda divan başkanlığı görevini başarı ile yerine getirdiğiniz konuşuluyor. Bu arada yaptığınız konuşmalarda hem tecrübe hem de iyi bir partili olduğunuzun da mesajlarını verdiniz. Olası bir hükümet modelinde bakanlık görevinizin garanti olduğu tahmin ediliyor…
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, bakanlığı aşı konusunda sürekli eleştiriyorsunuz, iyi de yapıyorsunuz ama eğer aşı olmayı akıllarından geçirmeyenlere karşı da bir vekil olarak çağrı yapmayı düşünmez miydiniz? Bazılara Nuh diyor Peygamber demiyor!
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Sayın Kudret ÖZERSAY, umarız Faiz bey sizin teknokrat hükümeti önerisine hiç gecikmeden olumlu karar üretir ve ülkenin önünün açılması için fırsat yaratılmış olur. Partiden menfaat bekleyenler de en azından bir süre sabır edip beklesinler!
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Sayın Ertan BİRİNCİ, First FM’in 25’nci kuruluş yılını kutlar başarılarla dolu nice yıllar dileriz. Radyo emekçilerinin bu başarıda emekleri çok büyük, biraz maaşlara zam yaparsınız mükemmel olacak! Emek en yüce değerdir değil mi?