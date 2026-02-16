Brezilya'nın Taboao da Serra kentinde bir köpek, sahibinin cenaze törenine katıldı ve sonrasında mezarın başından ayrılmayı reddetti. Aile üyeleri onu eve götürse de bir şekilde mezarlığa geri dönmeyi başardı. Köpeğe mezarlıkta bir kulübe yapıldı. Köpek Bob, 10 yıl boyunca orada yaşadı; 2021 yılında bir aracın çarpması sonucu öldü.

Bob, dostluğun ve sadakatin temsili olarak yerel halk tarafından oldukça ilgi görüyordu. Hatta Bob'un anısına heykel dikilmesi için kampanya bile başlatıldı. Mezarlığa gelen insanlara da kendini sevdiren Bob, halk arasında "Bob Coveiro"; yani "Mezarcı Bob" olarak biliniyordu.

Bob için yapılan anıt

BİR KÖPEK YASAYA İLHAM OLDU

Bob'un hikayesinden yola çıkarak yeni bir yasa onaylandı. Brezilya'nın en kalabalık eyaleti olan güneydoğu eyaletinde, hijyen standartlarına uyulması şartıyla kedi ve köpekler artık aile mezarlıklarına gömülebilecek. Kuralları ise yerel cenaze hizmetleri belirleyecek.