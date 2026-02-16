Eski ABD Başkanı Barack Obama, önceki günlerde katıldığı No Lie with Brian Tyler Cohen podcast'inde uzaylılar hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Uzaylıların gerçek olup olmadığı sorulunca Obama şu yanıtı verdi:

Gerçekler ama ben görmedim; orada tutulmuyorlar, neydi orası, 51. Bölge... Yeraltında bir tesis yok ama devasa bir komplo var ve bunu ABD Başkanı'ndan bile sakladılarsa, o başka.

Sonrasında sunucu Brian Tyler Cohen hızlıca "Başkan olduğunuzda cevaplanmasını istediğiniz ilk soru neydi?" diye sordu. Gülen Obama'nın yanıtı "Uzaylılar nerede?" oldu.

Komplo teorisyenlerinin odak noktası, ABD'nin Nevada eyaletindeki bir çölde bulunan, gizli askeri araştırmaların yapıldığı, "51. Bölge" olarak bilinen askeri üs.

51. Bölge'nin ana araştırma birimlerinin yeraltında, geniş alana yayılmış durumda bulunduğu ve orada uzaylılarla Tanımlanamayan Uçan Nesneler'in (UFO) kalıntılarının tutulduğu öne sürülüyor.

Tesisin gizli faaliyetleriyle ilgili teoriler arasında, 1947'de New Mexico eyaletindeki Roswell'de ulaşıldığı iddia edilen malzemeler de dahil uzaylılara ait düşmüş uzay araçlarının depolanması, incelenmesi ve tersine mühendisliği var.

Cumartesi (14 Şubat) yayımlanan programdaki bu sözlerin dünyada gündem olması üzerine Obama, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı:

Hızlı soru-cevap ruhuna bağlı kalmaya çalışıyordum ama madem ki ilgi topladı açıklık getireyim. İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki oralarda bir yerlerde yaşam olması ihtimali az değil. Ancak gezegen sistemleri arasındaki mesafe o kadar büyük ki uzaylıların bizi ziyaret etmiş olma ihtimali düşük. Başkanlığım süresince dünya dışı varlıkların bizimle temasa geçtiğine dair herhangi bir kanıt görmedim. Gerçekten!



ABD Başkanı Donald Trump da geçmişte konuya dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kasım 2024'te Joe Rogan'ın podcast'ine katılan Trump, bilimsel kanıtlar şimdiye dek aksine işaret etse de başka gezegenlerde yaşam "olabileceğini" söylemişti.

Sonrasında Rogan, dünya dışı yaşama dair "bir şeyler" bilen ABD başkanlarının bunları açıklamadığını öne sürmüştü.