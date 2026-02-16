Donald Trump yönetimi, Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakan Hamit Coşkun'a iltica hakkı vermeye hazırlanıyor.

Telegraph'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu hafta Birleşik Krallık'ta sonuçlanacak davayı kaybetmesi halinde Coşkun'a iltica hakkı tanımak için çalışmalara başladı.

Birleşik Krallık merkezli gazete, ABD'nin üst düzey yetkililerinden birinin Coşkun davasının izlendiğini doğruladığını bildirdi.

Kraliyet Savcılık Servisi (Crown Prosecution Service/CPS) yarın (17 Şubat) görülecek duruşmada 51 yaşındaki Coşkun'a verilen cezanın temyizde bozulmasına itiraz edecek.

Ermeni ve Kürt asıllı bir ateist olduğunu dile getiren Coşkun, Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları değil İslam'ı hedef aldığını savunuyor.

Coşkun, Türkiye'den ayrılarak Birleşik Krallık'a sığınma sebebini şöyle açıklıyor:

İslamcı teröristler ailemin hayatını mahvetti. Oradaki İslamcı hükümetin yayılmasını protesto ettiğim için senelerce hapis yattım. Radikal İslam'ın tehlikelerine karşı sesimi çıkarabileceğim için İngiltere'ye geldim ama burada da ifade özgürlüğünün artık olmadığını öğrendim.

Telegraph'a konuşan Coşkun, davayı kaybetmesi halinde ABD'ye sığınmaya sıcak baktığını söyledi.

Birleşik Krallık'taki Müslüman toplulukta infiale yol açan eylemini 13 Şubat 2025'te gerçekleştiren Coşkun, ilk davasında "dini gerekçeyle kamu düzenini bozmak" suçundan hüküm giyerek 240 sterlin (yaklaşık 14 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Temyize götürülen davada hakim Joel Bennathan, Coşkun'un davranışlarının "ifade özgürlüğü" kapsamında gördüğünü belirtmişti:

Kur’an-ı Kerim yakmak birçok Müslüman için son derece üzücü ve saldırgan bir şey ama liberal bir demokraside yaşıyoruz. Devletin müdahalesi olmadan kendi görüşlerimizi ifade etmek, bize tanınan değerli haklar arasındadır.

Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada Coşkun'a bıçakla saldıran Birleşik Krallık yurttaşı Moussa Kadri ise 18 ay boyunca ertelenmiş 20 haftalık hapis cezası almıştı. Mahkeme 59 yaşındaki Kadri'nin 150 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına ve 10 gün boyunca rehabilitasyona katılmasına karar vermişti.

Kadri'nin bıçaklı saldırıya rağmen hapis cezasını çekmemesi tepki toplamıştı.

Birleşik Krallık'ta kutsala hakaret 18 yıldır suç sayılmıyor.

Sör Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi iktidarı, hem ülke içinden hem de ABD'den ifade özgürlüğüne dair eleştiriler alıyor.

Hükümeti eleştirenler kutsala hakaretin yeniden bir suç olarak tanımlanabileceğini öne sürse de İşçi Partililer bu iddiaları reddediyor.